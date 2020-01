Alla Pietro Micca si entra in classe con le note di una grande violinista

Singolare iniziativa nell’ambito dei progetti dell’Istituto Comprensivo San Francesco d’Assisi di Biella. Il giorno 24 gennaio, gli alunni della scuola Pietro Micca, nelle fasi di ingresso a scuola, potranno godere della musica di una grande artista di origini biellesi. L'intervento musicale intitolato: "Le debut du matin", offerto dal gruppo teatrale Aretè Ensemble, si prefigge di sorprendere i bambini all’ingresso della scuola, perché nessun giorno è uguale agli altri e un giorno accompagnato dalle note musicali non può che essere lieto.

La violista è l'eccellente Anais Drago Maffeo con un curriculum di ottimo rispetto: Anais Drago (Biella,1993) intraprende lo studio del violino all'età di tre anni sotto la guida di Lee Robert Mosca presso la scuola Suzuki Talent Center di Torino. Sin dall'inizio prende parte a numerosi concerti e tournée in Italia e all'estero con l'omonima orchestra (a Ginevra per l’UNICEF, in Thailandia presso la sede delle Nazioni Unite per denunciare lo sfruttamento minorile nel Terzo Mondo). Dal 2007 studia sotto la guida di Liana Mosca. Si diploma presso il Conservatorio di musica ''A. Steffani'' di Castelfranco Veneto nel giugno 2013, ottenendo la valutazione massima. Durante l'a.s 2013/14 si è dedicata all'apprendimento del linguaggio jazz, frequentando corsi e lezioni private (ad Alessandria col M.° Fazio e a Londra con alcuni insegnanti della Guildhall High School of Music and Drama). Nel luglio 2014 partecipa ai seminari di Umbria Jazz e vince una consistente borsa di studio per la Berklee di Boston. E' vincitrice del primo premio del concorso Anna Lokas nel gennaio del 2017, per una rielaborazione jazzistica improvvisata in solo di un tema classico assegnato sul momento.

Nel luglio 2017 consegue la laurea di biennio di specializzazione in arrangiamento e composizione jazz presso il Conservatorio ''A. Vivaldi'' di Alessandria ottenendo la votazione di 110/110, lode e menzione di merito, con una tesi su Frank Zappa. Grazie a questo risultato è stata designata come assegnataria del premio Ghislieri nel settembre dello stesso anno. Nel febbraio 2017 registra, insieme alla band Faber per sempre, alcune tracce che costituiranno la colonna sonora del film Fabrizio de Andrè-Principe libero, una produzione Rai. Nel dicembre del 2017 viene selezionata, unica donna tra centinaia di candidati, per il progetto AIR (Artisti in Residenza) promossa dall'associazione MIDJ (Musicisti Italiani di Jazz) in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero: grazie a questo riconoscimento viene ospitata come ambasciatrice del jazz italiano nell'estate 2018 a Bangkok presso la Mahidol University per un mese di concerti, di masterclass e di ricerca. Nell'ottobre 2018 pubblica il suo album di debutto intitolato Anais Drago&The Jellyfish con l'etichetta parigina Another Music Records. La band presenta il disco in alcune importanti manifestazioni e festival, tra cui Fano jazz, Bollate jazz meeting, Il jazz italiano per le terre del sisma a L'Aquila.

Partecipa alla seconda edizione di Amadeus Factory, concorso musicale ideato dalla rivista Amadeus, laureandosi vincitrice della categoria jazz. Il concorso è stato trasmesso sul canale Classica di Sky nell'autunno del 2018. Nell'aprile 2019 accompagna l'artista Ultimo alla trasmissione Che Tempo che fa per il lancio del suo nuovo disco e dell'imminente tour, di cui fa parte come violinista, toccando venti palazzetti e due stadi in tutta Italia. Sempre nel 2019 è semifinalista al concorso Massimo Urbani, mentre si posiziona tra i dieci finalisti di Conad jazz contest esibendosi su uno dei palchi di Umbria jazz. Ha condiviso il palco e sessioni in studio di registrazione, dal 2014 ad oggi, con artisti di fama nazionale e internazionale: Pier Michelatti, Ellade Bandini, Giorgio Cordini, Giovanni Tommaso, Nicola Angelucci, Alberto Mandarini, Enrico Fazio, Stjepko Gut, Gianni Coscia, Andrea Beccaro, Gabriele Ferro, Sade Mangiaracina, Cesareo, Giuseppe Scarpato, Giacomo Castellano, Luca Colombo, Maurizio Solieri, Ricky Portera, Carlo Palmas, Susanna Parigi, Gilson Silveira, Ruben Bellavia, Davide Liberti, Joao Pedro Teixeira, Roberto Morbioli, Fabio Marza, Ultimo, Accordi Disaccordi, Gonzalo Bergara. Collaborazioni jazz: Nell'ottobre 2014 si esibisce al fianco di Giovanni Tommaso nel concerto di chiusura di Lucca Jazz Donna.

Nel dicembre 2014 viene chiamata, insieme ad altri studenti dell summer camp di Umbria Jazz, per suonare al concerto di apertura di Umbria Jazz Winter a Orvieto. Nel 2015 ha partecipato alla rassegna StreetJazz nell’ambito del Festival NovaraJazz. Ha preso parte alla registrazione del nuovo CD di Enrico Fazio, che uscirà nel 2018 per l’etichetta inglese LeoRec, con Alberto Mandarini e altri noti solisti. Nella primavera del 2016 ha inciso un disco a proprio nome contenente 5 tracce inedite da lei composte e 2 standard, accompagnata da Sade Mangiaracina al pianoforte, Paolo Grappeggia al contrabbasso, Alex Cristilli alla batteria, presentato nel maggio 2017 presso il Jazz Club di Livorno Ferraris (VC). In occasione della tesi di laurea ha composto ed eseguito cinque brani inediti con una formazione di sette elementi, basandosi su frammenti armonici o melodici di Frank Zappa rielaborati jazzisticamente. Tale progetto ha debuttato con il nome di Anais Drago & The Jellyfish al festival Su di Tono di Cassolnovo (PV) nell'autunno del 2017. Nel giugno del 2017 è entrata a far parte dell'Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori.

Sempre nel 2017 ha partecipato ad un progetto di Gianni Coscia su jazz e musica popolare presentato nella rassegna L’Altra Musica presso il Conservatorio Vivaldi di Alessandria, e ha suonato per la rassegna Aperto per Cultura col trombettista serbo Stjepko Gut, Rino Cirinnà e Nello Toscano. Ha fatto parte dell’Orchestra del Festival Viottiano di Vercelli, accompagnando Richard Galliano. Nel settembre 2018 ha accompagnato il fisarmonicista brasiliano Joao Pedro Teixeira nel suo tour in Francia e Nord Italia. Nell'ottobre 2018 pubblica il suo album di debutto Anais Drago&The Jellyfish, presentato ufficialmente a Lucca jazz Donna. Nel dicembre 2018 si esibisce al Teatro Dal Verme di Milano come vincitrice della categoria jazz del concorso Amadeus Factory, presieduto in giuria da Enrico Pieranunzi. Il progetto presentato per il concorso prevede un'esecuzione in violino solo, accompagnato da loop station ed effetti. Nel febbraio 2019 viene invitata, insieme agli altri assegnatari della borsa di studio del progetto AIR (Artisti in Residenza), ad esibirsi al Parco Della Musica di Roma. Nel marzo 2019 si esibisce con il suo progetto Anais Drago&The Jellyfish al Bollate jazz Meeting, nel luglio 2019 a Fano Jazz, a settembre a L'Aquila per la giornata del jazz italiano a supporto delle terre del sisma e a novembre per il Jazz club di Alessandria.

Durante l'estate 2019 si esibisce in numerose rassegne in tutto il nord Italia con il suo Solo_Project, un programma da concerto ideato dopo l'esperienza di Amadeus Factory, che la vede utilizzare il violino e la voce, servendosi di effettistica e loop station, con i quali esegue composizioni originali e arrangiamenti di brani jazz. Solo_Project è stato presentato, tra i molti, a Milano e Cremona per l'Associazione XMito Onlus, al Piccolo Coccia di Novara per Novara jazz, ad Aquileia (UD) per l'Associazione Progetto Musica. Nel luglio del 2019 ha accompagnato il chitarrista argentino Gonzalo Bergara in alcune date del suo tour europeo, toccando inoltre l'Edinburgh jazz and blues festival. Sempre nel luglio 2019 si è esibita ad Arendal (Norvegia) presso il Canal Street festival, con una formazione gipsy-jazz/swing, progetto chiamato Lo CopaPan Ensemble. Svolge inoltre un'intensa attività di trascrizione, specialmente in ambito jazzistico, di assoli e partiture.

Nel 2014 crea il progetto Torpedo Blu col cantautore Giacomo Lamura con cui ri-arrangia le canzoni che hanno fatto la storia della canzone italiana, dagli anni 40 ad oggi, in chiave swing e jazz, ed incide un EP di brani inediti dal titolo ''Contadini in frac''. Il duo si esibisce in diversi contesti, da Novara street jazz- edizione 2015, alla rassegna Suoni oltre le nuvole-edizione 2016 e 2017 organizzata dal Biella Jazz Club, Orto Botanico di Alessandria, Associazione Oltrebosco di Biella, Associazione Quattroesessanta del parco nazionale del Gran Paradiso e tante altre realtà sia locali che non (es. presentazione dell'ultimo libro dello scrittore sanremese Roberto Negro al castello di Dolceacqua, estate 2016).

Dal 2017 il progetto si trasforma in quartetto e si esibisce in numerosi club e festival del nord Italia (Jazz Club di Torino, opificio di Novara, Mare di Milano). Dall'ottobre del 2015 suona con i Caravan Trio, progetto gipsy jazz, e inaugura questa collaborazione esibendosi al Moncalieri Jazz Festival nell'ottobre del 2015, a cui fanno seguito numerosi concerti ed esibizioni (Teatro civico di Varallo, collaborazioni con Libera antimafia di Torino, rassegna Un paese a sei corde- edizione 2016, Festival Aramengo 2017, Torino Jazz Club, Le QuecumBar di Londra e tanti altri). Nel luglio 2017 esce, sotto la JCT Records il primo album del gruppo, intitolato Caravan. Nell'estate 2016 collabora con la rock band Custodie Cautelari, e condivide il palco, in occasione della ''Notte delle chitarre'', con alcuni tra i principali chitarristi turnisti della scena italiana (L. Schiavone, G. Scarpato, G. Castellano, L. Colombo, Cesareo, M. Solieri, R. Portera e tanti altri). Dal 2011 suona a fianco di Pier Michelatti nella band Faber per sempre, tributo ufficiale a Fabrizio de Andrè, esibendosi sia in Italia che all'estero (Lugano, settembre 2015 e numerose volte nel 2018, Bucarest-Teatro Nazionale, ottobre 2015, Bratislava, aprile 2016, InCanto Summer festival di Ivrea, 2018).Nel luglio del 2014 ha modo di condividere il palco con Michelatti stesso e con gli altri storici componenti della band di De Andrè (E. Bandini, M. Ascolese, G. Cordini) nel concerto di chiusura del festival ''Risonando De Andrè'' a Soriano nel Cimino (VT).

Con la stessa band registra alcune tracce per la colonna sonora di Fabrizio de Andrè-Principe libero, una produzione Rai.Da gennaio 2017 si esibisce regolarmente, nei mesi invernali, presso il club Lo Copa Pan a Cervinia (AO), con una formazione denominata ''Lo Copa Pan Ensemble'', di cui è inoltre uscito un disco nel dicembre 2017. Sempre nell'estate 2016 inizia una collaborazione con il cantautore eporediese Fabrizio Zanotti, per il quale registra alcune tracce di violino nel nuovo album Luna Nuova. Nel 2017 intraprende una collaborazione con il chitarrista Loris Deval, il percussionista Gilson Silveira e il contrabbassista Viden Spassov per la realizzazione del suo nuovo lavoro discografico dedicato ad alcune colonne sonore del cinema italiano e straniero. Il lavoro esce sotto il nome di ''Oba mundo Project'' e viene presentato ad Eurojazz festival di Ivrea (TO), Pianfiorito jazz (Asti).