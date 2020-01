Speciale open day nelle scuole di Candelo

Dopo l'incontro con i genitori avvenuto sabato 11 gennaio, anche Candelo aprirà a tutti le sue scuole per permetterne la visita da parte dei nuovi allievi e delle loro famiglie. Le scuole, parte dell'Istituto Comprensivo "Cesare Pavese" Candelo Sandigliano, saranno aperte venerdì 17 gennaio, dalle 17 alle ore 19. Il vicesindaco e assessore all'Istruzione Gabriella Di Lanzo invita tutti "nelle nostre scuole, dove ci saranno insegnanti e anche studenti, che avranno il piacere di accompagnare i nuovi iscritti nella visita dell'edificio, ma che saranno anche pronti a rispondere alle Vostre domande per accogliervi e rendere tutto più semplice e chiaro".

I più piccoli, alla scuola dell'infanzia, visiteranno le aule , la mensa, il salone e potranno vedere tutto ciò che renderà allegre e giocose le loro giornate. L'ampio giardino con grandi giochi sotto alberi rendono possibile giochi all'aperto in assoluta sicurezza. Gabriella Di Lanzo ricorda che "l'Amministrazione, attenta al benessere dei bambini e di chi in quegli ambienti opera e lavora, ha appena provveduto alla sostituzione della caldaia in un'ottica di miglioramento delle emissioni e di risparmio energetico". Nella scuola primaria le insegnanti e il corpo non docente accoglieranno genitori e i piccoli allievi e li accompagneranno nella visita dell'istituto. Potranno visitare le mense le aule, le aule didattiche da utilizzare per la musica e per il disegno.

La piccola palestra appena ristrutturata, e l'ampio cortile dove giocare. Sia per la scuola dell'infanzia che per la Primaria sono attivi i servizi di mensa di pre e post scuola proposti dal Comune. Alla scuola secondaria di primo grado troveranno docenti e alunni e qui nella visita guidata si potranno vedere l'aula di musica, l'aula di informatica, l'aula di arte e ogni sezione dotata di LIM per una scuola sempre più al passo con i tempi. Il bel giardino permette nella bella stagione gli intervalli all'aperto e la possibilità di stare un po all'aria aperta.

Gabriella Di Lanzo rammenta ancora che "anche qui sono state fatte recentemente diverse opere per migliorare l'efficienza energetica, come la sostituzione di gran parte degli infissi. In programma la ristrutturazione dei bagni, compresi quelli della palestra. Prevediamo anche ulteriori iniziative proprio in merito ai servizi scolastici, con sondaggi e rilevazioni sui bisogni per poter rispondere sempre meglio alle necessità delle famiglie".