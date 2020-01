Beppe Bergomi ospite a Casa.it per presentare "Un gol nel tuo cuore"

Beppe Bergomi è stato ospite di Casa.it - il sito e l’app di riferimento per chi cerca casa e per i professionisti del Real Estate - per presentare l'evento con finalità benefiche "Un gol nel tuo cuore" sponsorizzato da Casa.it che si giocherà a Biella sabato 18 gennaio e che vedrà protagonista la Nazionale Artisti TV.

Beppe Bergomi, ex difensore e capitano dell’Inter, campione del mondo con la Nazionale del 1982 e da molti anni ambasciatore della Nazionale Italiana Artisti TV ospite negli uffici milanesi di Casa.it, si è raccontato in una chiacchierata con Luca Rossetto, Group CEO e General Manager di Casa.it, e ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa che fanno del calcio un veicolo per trasmettere valori e messaggi positivi, soprattutto alle giovani generazioni.

“Si può sempre migliorare, a qualsiasi età, non solo a livello professionale ma anche e soprattutto personale. Da tempo sono al fianco della Nazionale Italiana Artisti TV perché credo nella capacità di dare voce, attraverso il gioco del calcio, a storie che meritano di essere raccontate e sostenute. Un modo divertente per noi tutti di supportare le realtà del territorio e per migliorarci come parte di un progetto in cui crediamo fortemente. Siamo molto contenti che per questo appuntamento biellese anche Casa.it, in prima linea come sponsor, ha scelto di giocare insieme a noi la partita della solidarietà”, racconta Beppe Bergomi negli uffici di Casa.it.

“Un gol nel tuo cuore” quest’anno fa tappa per la prima volta in assoluto a Biella. “Possiamo imparare tanto dallo sport - dichiara Luca Rossetto, Group CEO e General Manager di Casa.it. -, che assomiglia al business sotto tanti punti di vista: l’importanza della squadra, la motivazione, le capacità individuali, la qualità dell’allenatore e la sua capacità di leggere il contesto, il rispetto delle regole, sono tutti aspetti comuni alle storie di successo nello sport come nella competizione delle aziende sul mercato. Aver ospitato Bergomi in rappresentanza della Nazionale Italiana Artisti TV è stato un onore, sia per il suo eccezionale passato sportivo che per i valori umani che oggi rappresenta. La sua storia ha dato a tutti noi la consapevolezza che per essere campioni non bastano i risultati raggiunti, ma anche i valori che la nostra squadra rappresenta”.