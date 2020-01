Fondazione Cerino Zegna saluta e ringrazia le Volontarie del Servizio Civile FOTO

Maria Chiara, Natalia ed Eleonora sono le “Ragazze del Servizio Civile” che, durante tutto il 2019, hanno accompagnato noi ed i nostri Anziani; Maria Chiara e Natalia presso la sede di Occhieppo Inferiore, Eleonora presso la sede di Lessona.

Ciascuna con le proprie peculiarità ha dato un supporto ed un contributo personale al Servizio di Animazione, privilegiando la relazione con gli ospiti tramite attività di gruppo e/o individuali. Maria Chiara e Natalia, presso la Residenza Cerino Zegna, oltre al servizio prestato quotidianamente, hanno realizzato qualcosa di concreto e duraturo per gli ospiti della struttura, dando vita al gioco Story Cubes: un generatore di storie portatile che stimola l'immaginazione, adatto a tutte le età, che ha riscontrato un notevole successo.

Presso la Residenza Maria Grazia, Eleonora, si è subito inserita in ogni tipo di attività, dal laboratorio di cucina, a quelli occupazionali, e ai laboratori di memoria. Inoltre, ha intrapreso un percorso anche per quanto riguarda il rapporto uno a uno con gli utenti, con la Terapia del Viaggio e con il progetto Stim Art Sofia. Gli anziani hanno subito riconosciuto in lei una buona compagna di avventura: Eleonora infatti è stata una attenta ascoltatrice, dosando gentilezza e spirito di intraprendenza.