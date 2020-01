Sbarca uno “shuttle” a Torino: arriva il primo bus a guida autonoma

A Torino prende il via la sperimentazione del minibus a guida autonoma "Olli". È stato presentato questa mattina ufficialmente al campus ITCILO, dove verrà usato per un periodo di prova di quattro mesi per gli spostamenti interni, il mezzo innovativo. Primi passeggeri dello shuttle il sindaco di Torino Chiara Appendino e il Ministro all'Innovazione Paola Pisano.

"Stiamo ragionando - ha commentato Pisano - su una regolamentazione per la mobilità autonoma. Dopo questi quattro mesi di sperimentazione al campus, ci sarà la parte legislativa così da metterlo in strada". "Il minibus - ha aggiunto - rappresenta parte della mobilità del futuro, frutto di nuove competenze e professionalità: bisogna spingere tutto quello che ha un impatto positivo, non solo sociale, ma anche ambientale".

Il minibus è stato assemblato con parti stampate in 3D, un aspetto rilevante per Torino perché è tema di sviluppo di nuove tecnologie svolte dal Competence Center per l'Industria 4.0."Noi siamo partiti - ha commentato la sindaca Chiara Appendino - dalla scelta politica di governare la rivoluzione tecnologica con Torino City Lab. Per affrontare questa sfida bisogna creare un grande ecosistema, dove ognuno fa la propria parte, senza steccati tra pubblico e privato. Noi abbiamo abbattutto i confini e si è creato un'ecosistema".