Martinelli chiude dopo oltre 80 anni, la titolare: “Mio padre vendeva al principe Umberto. È stata una bella avventura”

Si conclude una delle pagine storiche del commercio locale: Martinelli, il negozio di intimo, calze e pigiami situato in via Vescovado, a pochi passi dalla centralissima via Italia di Biella, si avvia alla chiusura dopo oltre 80 anni. Un'attività commerciale entrata nei cuori dei biellesi e testimone vivente dei profondi cambiamenti che la città ha vissuto negli ultimi decenni. “Con la tristezza nel cuore, annuncio la chiusura definitiva che avverrà il prossimo 31 marzo. È stata una bella avventura”. Così confida ai nostri taccuini, con voce rotta dalla commozione, la titolare Marilena Balestra, che da 8 anni è alla guida del punto vendita.

“Per tutta la vita ho insegnato nelle scuole e mai avrei immaginato di fare la commerciante – confida Marilena – Sorrido perchè mi viene in mente ciò che mi scrisse mia figlia quando raccolsi il testimone da mio marito, dopo che era mancato: 'Finalmente il nonno ci è riuscito: sei diventata una commerciante'. Mio padre Carlo aprì l'attività nel lontano 1938, con diversi punti vendita a Biella e in diverse città italiane come Milano, Sanremo e Torino. Qui, perfino il principe Umberto prendeva le calze dal negozio di mio padre. Nel corso degli anni, mia madre e mio marito hanno guidato il negozio fino a quando non ho raccolto il testimone”.

Con l'aiuto dei suoi figli, Marilena rilancia l'attività di famiglia e con la sua passione conquista la clientela biellese. “La mia dedizione è stata sempre apprezzata da chi entrava in negozio – prosegue – Alcuni mi hanno stretto in calorosi abbracci, molti erano coloro che uscivano con un sorriso. Ho vissuto una seconda giovinezza ed è stata un'esperienza indimenticabile. Ma tutto ciò che inizia ha anche una fine”. Il locale non sarà lasciato chiuso per molto tempo. “Sarà rilevato da Giovannacci nei prossimi mesi – conclude Marilena – Una notizia che mi rincuora molto. Mi auguro che i biellesi, nel prossimo futuro, salvaguardino e tornino a valorizzare quelle piccole realtà commerciali che tanto hanno dato a questo territorio”.