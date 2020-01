"Vi stupite se chiudiamo? col 64% di tasse totali non riusciamo a restare in attività" un lettore ci scrive

"Un piccolo negozio, un dipendente, ed io, piccolissimo imprenditore senza ferie, senza malattia, che per lo Stato sono paragonabile a un magnate della finanza. Non ce la faccio più. Un terzo di quanto incasso - e vi assicuro che i tempi in cui il commercio era fiorente, tempi che io non ho conosciuto, non esistono più - finisce in tasse di ogni tipo, e pagato stipendio e affitto io, al mese, porto a casa il minimo indispensabile per tirare avanti con la famiglia - a volte nemmeno quello - stringendo la cinghia e sperando che non capiti un'emergenza. Qualcuno mi ha detto: Ma chi te l'ha fatto fare? Restavi dipendente... perché oggi è un peccato, o meglio, è da incoscienti sognare in un lavoro autonomo, in un futuro migliore. Chiuderò e non so come sarà il mio futuro e quello del mio dipendente non essendo più nell'età che il mercato del lavoro ci prenda in considerazione. Vi stupite delle vetrine vuote? Vi stupite se le piccole imprese muoiono? Ma cosa succederà se l'intero ingranaggio delle piccole e piccolissime imprese si fermerà? Povero paese gestito da ciechi e sordi che non vedono quanto stia accadendo nel mondo reale e non ascoltano la voce di chi chiede soluzioni concrete per mantenere viva la piccola impresa".