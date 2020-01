Speciale open day alla scuola primaria di Tavigliano

Circondata dal verde e completamente ristrutturata, la Scuola Primaria di Tavigliano è pronta ad accogliere genitori ed alunni della futura prima all'Open Day di sabato 18 dalle 10 alle 12. Sarà possibile visitarne i locali, conoscerne gli insegnanti ed avere informazioni in merito all'offerta formativa che ogni anno si arricchisce offrendo un ventaglio di attività diversificate e coinvolgenti, adeguate all'età dei bambini.

“Dai Progetti sportivi come: minibasket,yoga,psicomotricità,overboard,cavallo e molti altri, a progetti informatico-matematici come Coding e Rinnovamente, spaziando dal teatro al riciclo. Il tutto senza dimenticare la didattica tradizionale inserita però in un contesto socio-culturale in continua evoluzione – spiegano i dirigenti - La costante attenzione del Comune verso questa realtà, ha fatto sì che, negli anni, l'edificio diventasse sempre più performante ,a misura di bambino e a basso impatto ecologico. Il riscaldamento a cippato,i nuovi infissi, i sensori temporizzati per l'accensione delle luci, i nuovi bagni per maschietti, femminucce, maestre e diversamente abili, il cortile completamente chiuso e rivestito da materiale anti-urto, le dotazioni multimediali di cui dispone, (LIM e PC portatili ),e la Scuola Materna nello stesso edificio,donano alla Scuola qualità e grande vivibilità: insomma , un'oasi a due passi da Biella, che vale davvero la pena di visitare”.