Edilnol, che peccato! Cade a Tortona dopo un supplementare. Finisce 93-91

La partita dei se e dei ma, Biella resta avanti 35 minuti, tocca il +15 e poi si scioglie come neve al sole subendo la rimonta dei padroni di casa che pareggiano a fil di sirena con Tavernelli e poi fanno propria la partita grazie ad un monumentale Grazulis che trascina i suoi alla vittoria finale per 93-91.

Biella perde una partita con 91 punti segnati ma il 55% ai tiri liberi comunque giocando bene, di squadra e lettura, ritrovando quei protagonisti che tanto sono mancati nell'ultimo periodo.

Come sottolineato da Galbiati in sala stampa dopo la partita Biella è "un malato che sta guarendo" ed in effetti in campo i risultati si sono visti, Omogbo coinvolto, Bortolani di nuovo oltre i 20, Donzelli in doppia cifra anche in trasferta. Segnali che fanno ben sperare in vista del prossimo match al Forum di Domenica quando arriverà Roma, penultima in classifica.

Tabellino

Biella

Omogbo 23, Bortolani 22, Saccaggi 18, Polite 14, Donzelli 10, Massone 2, Barbante 2, Lombardi, Pollone

Tortona

Grazulis 32, Gaines 15, Tavernelli 14, Mascolo 12, Cepic 5, Martini 5, Casella 4, Seck 4, De Laurentiis 2

Pagelle

Omogbo 6,5 - Perde la sfida con Grazulis ma non sfigura

Bortolani 6 - Torna oltre i 20, deve ritrovare il tiro da 3

Saccaggi 6 - Solita guida, peccato non riesca a dare la zampata decisiva

Polite 6 - Solido ma gridano vendetta i 5 errori ai liberi su 8 tentativi. Ci deve lavorare.

Donzelli 6 - Sta recuperando fiducia e si vede. Pronto per domenica.

Massone 5,5 - Come per Donzelli, un match diverso dagli ultimi. Migliore.

Barbante 5,5 - Deve riuscire a incidere anche quando gli viene tolto il tiro da 3, oggi non ci è riuscito.

Lombardi 5 - Giornata storta per Eric dopo un filotto di ottime prestazioni

Pollone 5,5 - Prova così così, non riesce a dare il cambio di marcia dalla panchina