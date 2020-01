Basket femminile: BFB Under 18 conquista derby e qualificazione

Con tre turni di anticipo l'Under 18 del Basket Femminile Biellese si qualifica per la seconda fase del campionato guadagnandosi un posto tra le migliori sei squadre del Piemonte. La qualificazione è arrivata dopo aver fatto suo l'ennesimo derby con Vercelli, andando ad espugnare il parquet avversario dopo una partita tiratissima.

Il primo quarto vedeva la supremazia di Vercelli, che cercava di scappare. Nel secondo quarto le ospiti biellesi ricucivano e iniziava la gara punto a punto. Nell'ultimo quarto Biella produceva il massimo sforzo che la portava alla sirena finale a chiudere sul +10. Da rimarcare le prestazioni di Giulia Dovana, che ha lottato e contenuto per tutta la gara la sua avversaria alta almeno venti centimetri in più e con una superiorità di trenta chili, di Marianna Viola, che nel momento più cruciale della gara ha infilato due triple consecutive spezzando le velleità avversarie e del capitano Annika Ricino che ha giocato con grinta e intelligenza non comuni.

È soddisfatto coach Toso:''Onore a Vercelli che, quando è al completo è una gran squadra. Ma onore anche alle nostre ragazze che non hanno mai mollato. Come dicono loro, arrivare tra le migliori del Piemonte è tanta roba. Allenandosi bene e con continuità ci toglieremo ancora delle belle soddisfazioni''. A qualificazione già acquisita, lunedì prossimo tra le mura amiche, la ragazze di coach Toso ospiteranno la capolista Castelnuovo, squadra che schiera diverse giocatrici che giocano anche in Serie A.

PF VERCELLI - BFB U18: 56 - 66.

Bfb: Furno 6, Viola 8, Zanforlini 2, Celleghin 3, Guzzon 13, Gentile, Gracis ne, Rossi, Dovana 13, Ricino 21. All.Toso