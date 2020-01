Torna Zona Franca al Biella Jazz Club

Venerdì 17 gennaio alle 21.30, al Biella Jazz Club, torna la rassegna "Zona Franca " storica rassegna musicale dell'associazione biellese, ovviamente rinnovata per il 2020. Come nella prima edizione del 2012 si da spazio alla musica biellese, dopo otto anni da quell'edizione tornano Alessandro Chiorino, Marco Massa e Marco Sgaggero stavolta non come "Pagliaccio" , ma "The Boys in Black".

“The Boys in Black” è un tributo a Johnny Cash che nasce dalla volontà di tre musicisti-fan innamorati della storia, del mito e della vita di Johnny Cash.Il concerto ripropone i più grandi classici della produzione discografica del grande artista americano (da Ring of Fire a I Walk the line a I Got Stripes a Folsom Prison Blues, ecc…) e alcune cover che lui stesso ha realizzato in tarda età sotto la produzione artistica del genio Rick Rubin rivisitando alcuni successi di gruppi contemporanei molto apprezzati dalle generazioni più giovani (da U2 a Depeche Mood a Bob Marley a Cat Stevens) e che lo hanno portato a conoscenza di un pubblico ancora più vasto anche al di fuori degli Usa.

Contestualmente alla esecuzione dei brani durante il live vengono raccontati gli spunti più interessanti della sua vita al limite (i suoi amori, il suo impegno, le droghe, gli eccessi, le cadute e le risalite) e alcuni aneddoti curiosi e particolari legati al suo percorso umano ed artistico.La proposizione delle cover da lui realizzate in tarda età è finalizzata anche a rendere il concerto più fruibile per chi non conoscesse a fondo Johnny Cash ma ne risultasse incuriosito.

I musicisti sono Alessandro Chiorino (voce e chitarra e narrazione) Marco Sgaggero (basso e cori) Marco Massa (batteria e/o percussioni).Tutti e tre fanno parte dei Pagliaccio, band professionista indiepop molto attiva negli ultimi anni su tutto il territorio nazionale (più di 400 concerti live), di cui Boys in black rappresenta un progetto B-Side. Martedì 21 riprende la programmazione abituale con Max de Aloe all'armonica e il fisarmonicista per eccellenza Gianni Coscia.