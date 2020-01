Il ministro Azzolina risponde alle polemiche e agli attacchi: “Parlare di plagio è semplicemente ridicolo” VIDEO

“Faccio questo video perché voglio rispondere a tutte le bugie che sono state raccontate in questi giorni sulla mia cosiddetta tesina. E ve lo dico subito: parlare di plagio è semplicemente ridicolo. Chi ha voluto tirare fuori questa storia ha preso un granchio colossale”. Inizia così il video messaggio del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, dopo gli attacchi e la richiesta di dimissioni dai maggiori esponenti della Lega, dopo la pubblicazione di un articolo del quotidiano La Repubblica, a firma di Massimo Arcangeli dal titolo “La ministra dell'Istruzione e la tesi copiata dai manuali” (leggi qui).

“Ho aspettato a parlare in questi giorni perché mi trovavo ad Auschwitz, con gli studenti, per il Viaggio della Memoria – spiega Azzolina sulla sua pagina Facebook - Durante il viaggio purtroppo ho dovuto rispondere alle bugie di Matteo Salvini, che sosteneva che io avessi copiato la mia tesi di laurea. Niente di più falso. Mi è costato fare quell’intervento domenica, perché avrei preferito dedicare tutte le attenzioni alle persone che avevo accanto”.

Dopo essere entrata nel merito della vicenda, il ministro pentastellato ha sottolineato come “questo è un capitolo chiuso, non porto rancore né con chi ha sollevato il caso, né con chi lo ha superficialmente rilanciato. Anche perché ho intenzione di parlare d’altro, delle cose che ci sono da fare per la scuola. E sono già al lavoro. Mi aspetto delle scuse. So già che non arriveranno.Una cosa, però, non tollero: a causa di queste bugie sono stata definita un cattivo esempio per i ragazzi. È grave e scorretto. Questo è l’aspetto che più mi ha addolorato. Non accetto di essere additata come un cattivo esempio. O, peggio, una bugiarda. Ho deciso di dedicare la mia vita alla scuola. Continuerò a farlo e mi auguro che ora tutti abbiano capito come stanno le cose. Adesso giudicatemi per il mio lavoro. Solo per quello”.