“Gli anni 20: tra crisi ambientale ed economia circolare con l'intervento dell'esperto Mezzalama”

Il Partito Democratico Biellese prosegue i suoi incontri sul tema ambientale con il referente della segreteria Michele Lerro. Lunedì 13 gennaio alle 20,30 si è svolto nella sala della Fondazione Biella Domani, l’incontro con Roberto Mezzalama, biellese ed esperto internazionale di valutazioni sull’impatto ambientale. Due lauree e posizioni di alta importanza in organismi internazionali hanno facilitato una ampia partecipazione, sia di iscritti al partito che di semplici curiosi.

I temi affrontati sono stati molti: dalla perdita biodiversità al riscaldamento climatico provocato dall’inquinamento. Ogni analisi è stata corredata da una conoscenza precisa e verticale, supportata da dati che potrebbero essere sconosciuti ai più, ma che posti l’uno vicino all’altro dipingono uno scenario attuale alquanto preoccupante ed uno scenario futuro a cui dobbiamo porre la dovuta attenzione. Queste basi scientifiche portano ancora più supporto alla tesi che l’essere umano debba convincersi del fatto che qualcosa deve essere cambiato (e presto) nell’attuale modello produttivo e di sviluppo mondiale.

Il compito della politica è di trovare un modo per far fronte a questa situazione, anche proponendo soluzioni radicali se si vuole raggiungere un risultato e non essere meri testimoni di quanto sta accadendo.Il Partito Democratico Biellese ringrazia ancora Mezzalama per il suo contributo e continuerà con i suoi incontri mensili sul tema ambientale, a cui tutti gli interessati sono invitati a partecipare.