Discarica del Brianco, il territorio si è riunito a Santhià. Tanti sindaci biellesi presenti

Movimento Valledora è stato presente ieri sera, 14 gennaio a Santhià, alla riunione indetta dal Consigliere delegato della Provincia di Vercelli, Doriano Bertolone, Sindaco di Salasco. Informiamo che la partecipazione di numerosi Sindaci del Biellese e del Vercellese ci permette di auspicare come nuovamente sia il momento opportuno per avviare un’azione coordinata di tutti gli enti interessati a favore del martoriato territorio della Valle Dora e dei comuni limitrofi. L’occasione prende spunto dalla volontà di costruire un’enorme discarica di stoccaggio amianto nel comune di Salussola, zona Brianco, ma il discorso si allarga inevitabilmente a tutta la zona come bene ha sostenuto il sindaco di Tronzano Vercellese, Andrea Chemello.

Egli ha citato l’impegno che ha coinvolto i primi sindaci ad occuparsi di questi problemi affinchè il vincolo posto dalla DGR del 2 febbraio 2018 emesso dalla Regione Piemonte, riguardante le aree di ricarica degli acquiferi profondi, venisse esteso a tutte le zone piemontesi di ricarica di falda. Se questo fosse andato a compimento, ora non staremo a parlare di nuova discarica a Salussola. Situazioni paradossali di concentrazione di impianti di ogni tipo si verificano in un territorio limitato tra i comuni di Borgo d’Ale e Tronzano, Santhià e Cavaglià, purtroppo insistenti su due province diverse, Biella e Vercelli.

La serata si è conclusa con l’impegno di sentire la provincia di Biella in modo che si coordini con la provincia di Vercelli e attui quella uniformità di movimenti e di provvedimenti, utili a salvaguardare, secondo il principio di Precauzione ricordato da Pier Mauro Andorno, sindaco di Borgo d’Ale, la qualità di vita dei propri cittadini, messa a repentaglio dalla concentrazione assurda e sconsiderata di troppi impianti insalubri e impattanti. Inoltre sarà risentita la Regione Piemonte affinchè crei l’occasione per reali iniziative di coordinamento circa la condivisione di provvedimenti unici per quel territorio. Dal canto loro i sindaci presenti si impegnano a far approvare dalle loro giunte una posizione univoca di diniego verso la mega discarica di Salussola.

L’invito va a tutti quelli che fossero interessati ad unirsi a questo coordinamento, tenendo presente che il problema sussiste anche a Cavaglià dove sono in programma altre due nuove discariche e sulle quali, Movimento Valledora ha chiesto nella stessa sede ai sindaci Biellesi presenti, di farsi portavoce presso i colleghi perchè il problema dei rifiuti non sia riversato a Cavaglià, al confine della provincia di Vercelli. Movimento Valledora demanda al sito www.movimentovalledora.org per approfondimenti e per la consulta della cartina che illustra senza equivoci il problema.