Il Giorno della Memoria 2020 visto dall'Istituto della Resistenza

In occasione del Giorno della Memoria 2020, l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia organizza, con la compartecipazione del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, l’esposizione a Varallo, nella sede di via D’Adda 6, dal 24 gennaio al 6 febbraio 2020, della mostra "Sport, sportivi e giochi olimpici nell’Europa in guerra (1936-1948)", realizzata dal Mémorial de la Shoah di Parigi. La mostra approfondisce il rapporto tra sport e dittatura negli anni trenta e quaranta, con particolare riferimento alla Germania nazista e al resto dell’Europa occupata.

Il periodo che va dai Giochi Olimpici di Berlino (1936) a quelli di Londra (1948) coincide con un’inedita politicizzazione dello sport. Esaltando il corpo degli atleti, le discipline sportive diventano sinonimo di inquadramento delle popolazioni, di propaganda ideologica e di arma diplomatica. Ma lo sport è anche un ambito di resistenza al nazismo.

L’inaugurazione si terrà venerdì 24 gennaio, alle 17. La mostra sarà visitabile nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato e domenica dalle 15 alle 19.

Domenica 26 gennaio e domenica 2 febbraio, alle ore 17.30, nella sede espositiva, Daniele Conserva leggerà alcuni brani dedicati al tema della Shoah con accompagnamento musicale.

Per le scuole sono previste visite guidate, su prenotazione, fino al 12 febbraio 2020.L'iniziativa è organizzata con il patrocinio di Città di Varallo, Unione montana dei Comuni della Valsesia, Comunità ebraica di Vercelli, Biella, Novara e Vco, Anpi Varallo e Alta Valsesia.