Coldiretti Vercelli - Biella celebra la 69esima giornata del Ringraziamento

“Il pane diventi alimento di vita, di dignità e di solidarietà”: così la Conferenza Episcopale Italiana si è espressa in occasione della 69esima Giornata nazionale del Ringraziamento. Una giornata di festeggiamenti e di riflessione, per ricordare il forte legame tra il pane e il lavoro, il rispetto della terra e di chi la lavora.

La Federazione di Coldiretti Vercelli - Biella avrà il suo momento di celebrazione del 'Grazie dei Campi', domenica 19 gennaio 2020, a Gattinara, città del vino per eccellenza. “Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita” è il titolo e il filo conduttore che lega tutte le Giornate del Ringraziamento che vengono celebrate sul territorio nazionale, perché il pane, come indicato nel messaggio dei vescovi, “sia accolto in stili di vita senza spreco e senza avidità, capaci di gustarlo con gratitudine, nel segno del ringraziamento, senza le distorsioni della sua realtà”.

“La Giornata del Ringraziamento è un momento importante per ritrovarsi, fare comunità, sostenerci, riflettere assieme ed essere grati di quanto siamo riusciti a fare finora, nei nostri campi, nella nostra vita. Continuiamo questa tradizione che esiste da sempre tra i contadini”, commenta Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli - Biella.

Programma

Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo dei partecipanti davanti alla chiesa di San Pietro Apostolo, alle 10.30 la Santa Messa presieduta da S.E. Monsignor Marco Arnolfo Arcivescovo di Vercelli e celebrata con Don Franco Givone Parroco di Gattinara e i consiglieri ecclesiastici di Vercelli e Biella Don Gian Marco Isacco e Don Attilio Barbera. Seguirà offertorio dei doni della terra e la benedizione dei mezzi agricoli. Al termine è previsto un pranzo conviviale presso il ristorante “Il Vigneto”.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli Uffici Zona Coldiretti.