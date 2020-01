Johnnie Walker, tra tradizione e innovazione

Il whisky è una delle bevande alcoliche con la storia più antica, risalente al 7000 a.C. Questo distillato, che ancora oggi ha in Scozia una produzione molto florida, ha una tradizione molto affascinante. La storia del whisky è intrisa di cultura, alchimia, riti esoterici e anche religione. Attraversarla significa ripercorrere le vicende degli uomini del passato.

Storia e origini del whisky

La storia del whisky è legata soprattutto alla Scozia, ancora oggi il più grande produttore di scotch al mondo. Sebbene il processo di distillazione sia nato in India intorno al 7000 a.C., in ambito medico, furono i Persiani e poi gli Egiziani ad adottare un metodo molto vicino a quello che si usa oggi. Con l’invenzione dell’alambicco da parte degli Arabi e il successivo utilizzo per uso alimentare da parte dei Romani, si può cominciare a parlare di distillati da assaporare e degustare.

In Scozia il primo riferimento a un’acquavite è datato intorno al 1494, quando un frate scozzese cominciò a produrre un distillato dal malto per la festa di San Patrizio. E gli scozzesi sono stati i primi a produrre whisky per venderlo. Questa tradizione ha superato gli anni del proibizionismo, delle guerre e della clandestinità ed è arrivata intatta fino ai nostri giorni.

Oggi in Scozia vi sono oltre 100 distillerie attive, ognuna con la propria etichetta.

Johnnie Walker, con i suoi 120 milioni di bottiglie vendute in tutto il mondo, è sicuramente il marchio di whisky scozzese più popolare. Il brand prende il nome dal droghiere John Johnnie Walker, che aveva cominciato a vendere whisky nella sua bottega in Ayrshire, in Scozia. La bottiglia quadrata, l’etichetta obliqua e i diversi blend suddivisi per colore sono i segni caratteristici del marchio da sempre. Sono diverse anche le edizioni speciali e limitate, dedicate a chi vuole il meglio da uno scotch whisky.

I tre tipi di whisky scozzese

Il whisky si ottiene dalla distillazione di orzo e diversi cereali, maturati in botti di legno. In Scozia ne esistono tre tipi: il whisky di malto (o single malt), il whisky di cereali e il blended whisky.

Il single malt è ottenuto con orzo maltato, acqua e lievito e viene affinato in botti di rovere per un periodo di almeno tre anni. Questa tipologia di whisky viene prodotta in una sola distilleria.

Il whisky di cereali si ottiene miscelando l’orzo maltato con quello non maltato ed altri cereali e successivamente vengono aggiunti entrambi all’acqua e al lievito. Il liquido viene poi distillato in un alambicco alto. Il risultato è una bevanda di gradazione alcolica molto alta.

Il blended whisky è la bevanda ottenuta miscelando diversi single malt con il whisky di cereali. L’operazione è molto delicata e deve essere fatta da esperti, poiché i whisky provengono da più distillerie e hanno caratteristiche diverse.

Bottiglie di whisky personalizzate

I consumatori oggi sono abituati a ricevere sempre il meglio e, soprattutto, ad avere servizi e prodotti personalizzati. Un’automobile, un paio di scarpe, una tariffa telefonica: qualsiasi tipologia di servizio o prodotto acquistato viene realizzato in base alle proprie esigenze e caratteristiche personali.

Anche gli estimatori di whisky hanno ceduto al fascino del prodotto esclusivo e personale e brand come Johnnie Walker propongono etichette e bottiglie da personalizzare con dediche e frasi a scelta. Ideali soprattutto come regalo, per festeggiare una data importante o anche per se stessi, per avere il gusto di bere il proprio whisky preferito da una bottiglia unica. Un’occasione per esaltare il blend di single malt rari e pregiati, provenienti da distillerie storiche.