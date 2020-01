Dal Nord Ovest-Estradato in Italia l'autista di scuolabus accusato di violenza sessuale su disabili nel Torinese VIDEO

E’ stato estradato ieri in Italia Michele C., il 69enne arrestato la scorsa settimana in Francia a Chambery con l’accusa di reati sessuali su minori disabili. L'uomo era ricercato dall'interpol per degli abusi compiuti quando era l'autista di uno scuolabus.

I reati sono stati compiuti tra il 2018 e la fine del 2019, tutti in provincia di Torino. L’uomo, mascherandosi sotto la veste di volontario accompagnatore di bambini disabili, era riuscito a guadagnare l’affetto delle proprie vittime verso le quali dimostrava apparentemente amicizia e senso di protezione.