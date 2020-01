Dal Nord Ovest - A fuoco un Ducato carico di pneumatici

Un furgone Ducato che trasportava pneumatici ha preso fuoco, nella serata di martedì mentre stava percorrendo la A26 in direzione Gravellona Toce. Per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco, una della sede centrale di Vercelli, una del distaccamento volontario di Santhià e una del distaccamento permanente di Casale Monferrato.

L'intervento, avvenuto nel territorio del Comune di Stroppiana, è consistito allo spegnimento del mezzo e alla messa in sicurezza di tutto il tratto interessato.