Spaccata nella notte alla Nuova Assauto e Car&Car: furto da decine di migliaia di euro FOTO

La dinamica del furto lascia presupporre ad un colpo su commissione. Dopo anni si ripresentano nel Biellese i ladri d'auto in concessionaria. Rubato un veicolo per un valore di svariate decine di migliaia di euro ma con un modus operandi particolare. Tra le 2 e le 3 di questa notte, 14 gennaio, la banda ha prima rubato un furgone alla Nuova Assauto, per utilizzarlo poi come ariete e compiere una spaccata in una seconda concessionaria auto, la Car&Car di Gaglianico, a distanza di 300 metri, sede della macchina presa di mira.

Il colpo. La banda è arrivata presumibilmente dal basso Biellese, si è fermata prima alla Nuova Assauto dove ha scassinato un cancello e si è impadronita di un furgone Ford Transit. Prima di uscire dal cortile i ladri hanno richiuso meticolosamente il cancello, proprio per non insospettire eventuali automobilisti di passaggio. A quel punto si sono spostati di 300 metri verso Biella. Alla Car&Car hanno compiuto la spaccata andando anche a speronare un veicolo parcheggiato. I ladri non hanno però fatto il conto con l'impianto di allarme che azionandosi li ha, di fatto, messi in fuga, permettendogli di impadronirsi dell'auto presa di mira. A quel punto si sono allontanati, probabilmente, caricando l'auto rubata su un camion e abbandonando il furgone Ford nello stesso cortile della Car&Car.

Le telecamere di videosorveglianza della Nuova Assauto hanno fornito immagini per il nucleo operativo dei carabinieri di Biella che, insieme ai colleghi della caserma di Candelo, stanno indagando sul caso. Di certo i malviventi indossavano un passamontagna.

Michele Pavan, Nuova Assauto. "Hanno portato via un furgone nuovo parcheggiato nel piazzale e lo hanno utilizzato per compiere il furto in un'altra concessionaria. Il nostro mezzo è stato ritrovato ma danneggiato. Abbiamo sporto la denuncia ai carabinieri che ora si stanno occupando del caso".