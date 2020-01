A Sagliano Micca inaugurati punti di ricarica per auto elettriche

Programma ricco di iniziative a Sagliano Micca. Giovedì 9 gennaio si è tenuta l'inaugurazione di due punti di ricarica per auto elettriche, site rispettivamente in Piazza Pietro Micca e in via per Miagliano, ed installate nei mesi scorsi da Enel X.

“Un progetto – spiega l'amministrazione - a costo zero per le casse comunali che rende il paese una delle protagoniste della rete biellese e tra i primi in Valle Cervo. Si tratta infatti di colonnine ad uso pubblico con servizio di ricarica multi-vendor, che consente l’utilizzo ai clienti di qualsiasi operatore. Attraverso l'applicazione JuicePass si può scegliere il tipo di colonnina e trovarla sulla mappa, scoprire gli orari di accesso ed i costi, prenotare la ricarica, e monitorarla in diretta. Guardiamo al futuro e continuano nell'impegno di trasformazione green e verso una mobilità sostenibile a zero emissioni, seguendo il trend di incremento di auto elettriche previsto nei prossimi anni”.

Sabato 11 gennaio, invece, si è tenuta la presentazione della proposta "Ne facciamo di tutti i colori" in collaborazione con l'IIS "Gae Aulenti" e il collegio geometri di Biella. Un vero e proprio progetto degli studenti, che assistiti dai loro professori, hanno realizzato immaginando la storica via Roma più colorata e rivitalizzata. Una proposta solamente su carta, ma che ha suscitato spunti di riflessione e che mette in risalto le potenzialità di creatività e innovazione delle nuove generazioni in grado di vedere e far scoprire nuove prospettive e nuovi colori.