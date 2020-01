DerbiLab, prodotti per il corpo Made in Biella con la passione di Daniela Zampieri

Daniela Zampieri, nata e cresciuta a Biella, laureata a Novara in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, dopo tre anni di impiego come farmacista, decide di provare a mettersi in gioco assecondando la passione per la cosmesi maturata durante uno stage pre-laurea in un laboratorio del milanese.

E’ così che nel 2015 prende forma la prima concreta idea di impresa, che porta alla nascita di Derbilab.

Derbilab nasce come laboratorio di studio, progettazione e realizzazione di prodotti cosmetici, con l’obiettivo di garantire al consumatore finale un prodotto sicuro, gradevole ed efficace. La mission iniziale della ditta è stata quella di creare formule valide e proporre i prodotti ai potenziali clienti del territorio biellese:

- sia al pubblico interessato alla vendita diretta dei prodotti brandizzati Derbilab;

- sia a commercianti e imprenditori operanti nel settore di bellezza e benessere come farmacie, parafarmacie, erboristerie e centri estetici.

"L’ulteriore possibilità in questo caso - spiega la dottoressa Zampieri - è quella di brandizzare con il proprio marchio una linea cosmetica già pronta e testata. Con il tempo le lavorazioni conto terzi sono diventate la parte più importante del mio lavoro. Da pochi mesi ho anche avviato interessanti collaborazioni con aziende affermate in altri settori(dal chimico all’alimentare) che volevano entrare a far parte della distribuzione cosmetica e che ricercavano una figura che potesse coprire sia il ruolo di consulente formulativo che di produttore".

Per chi prova a buttarsi in questo genere d’'impresa' probabilmente Derbilab risulta una scelta valida: risponde alla necessità di iniziare con piccoli volumi produttivi e il rapporto diretto e continuo tra produttore e cliente facilita il percorso passo dopo passo.

Verso la metà del 2018 Daniela ha trasferito l’attività in un locale di più ampio respiro, concepito per una produzione 'a vista' grazie alle grandi vetrine e adatto all’accoglienza di eventuali clienti nel piccolo spazio dedicato alla vendita diretta al pubblico. Il locale di Cosmetica Biellese si trova a Occhieppo Inferiore, in via per Muzzano 33.

"Da circa un anno poi, per dare un servizio in più ed esser raggiungibile da un pubblico più ampio, ho creato un sito da cui è possibile curiosare ed eventualmente acquistare tutti i prodotti Derbilab creati fino ad ora. Nel prossimo futuro sogno di dare vita ad altre collaborazioni interessanti con realtà del biellese e non, magari proponendo linee cosmetiche originali, assolutamente uniche e di qualità".

Per tenersi sempre aggiornati su promozioni e novità, è possibile seguire i progressi e i lavori di Daniela su Facebook e Instagram. Per eventuali informazioni è possibile contattarla senza impegno a derbilab@gmail.com o visitare il sito www.derbilab.com.