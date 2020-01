Da Fisiokinetik un pomeriggio di screening gratuiti per il linfodrenaggio

Gonfiore, senso di pesantezza, indolenzimento, formicolii e cambiamenti nel colore o nell'aspetto della pelle sono sintomi comuni di un'alterazione del funzionamento del sistema linfatico o venoso, che provoca un ristagno di liquidi nei tessuti e un conseguente accumulo di tossine, che l'organismo non è in grado di eliminare. Quando si verifica una ritenzione di liquidi, indipendentemente dalle cause, valutare tempestivamente l'entità e l'origine del disturbo/patologia è importante per prevenirne un aggravio dei sintomi attraverso un percorso terapeutico che aiuti a stimolare la circolazione linfatica e la vascolarizzazione sanguigna, migliorando il benessere generale dell'organismo.

Mercoledì 22 gennaio il centro fisioterapico Fisiokinetik di Vigliano Biellese organizza un pomeriggio di screening gratuiti volti a valutare eventuali gonfiori, edemi e linfedemi e ad evitarne la degenerazione verso forme più gravi.Le valutazioni, che verranno effettuate dalla Dott.ssa Sara Riviera, consisteranno in un'anamnesi iniziale volta a raccogliere informazioni sulla propria storia clinica e sul proprio stile di vita e in una successiva osservazione e palpazione dell'area interessata finalizzata a definire un piano terapeutico personalizzato.

Per avere maggiori informazioni sulla giornata o prenotare la propria valutazione gratuita, è possibile contattare Fisiokinetik al numero 015 8122032 o alla mail info@fisiokinetiksport.it

Poiché i posti disponibili sono limitati, è necessaria la prenotazione.

Sito: www.fisiokinetiksport.it