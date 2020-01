Marzio Olivero su Seab: "Ricordo io come è andata realmente"

Riceviamo e pubblichiamo:

"In questi ultimi giorni le vicende di SEAB occupano le pagine di tutti i giornali e francamente incuriosiscono le reazioni di molti amministratori biellesi. C’è chi si sorprende, c’è chi cade dalle nuvole, chi ha la soluzione in tasca e chi organizza riunioni estemporanee di tutti i Sindaci come se non esistessero sedi ufficiali a ciò deputate come l'assemblea dei soci o l'Organismo di Controllo. C’è poi chi per non urtare nessuno o non elogiare qualcuno stabilisce che politici e amministratori sono tutti uguali, tutti sciatti e quindi tutti responsabili.

Poiché i problemi di SEAB sono in realtà ormai da tempo noti e non è vero che i politici e gli amministratori sono tutti uguali, tutti sciatti e quindi tutti responsabili rammento a chi non ricorda o finge di non ricordare:

1- che il primo preoccupato allarme è stato lanciato nel 2017 (più di tre anni fa!), nel corso dell’Assemblea SEAB convocata per l’approvazione del bilancio 2016, proprio dal sottoscritto, in qualità di rappresentante del Comune di Ponderano, dopo aver letto la Relazione del Collegio Sindacale già allora sufficientemente inquietante;

2- che l’ormai famoso “bilancio 2017” (con una perdita di esercizio di € 1.418.362,00) è stato approvato, nonostante il parere contrario del Collegio Sindacale, con il voto contrario dei soli Comuni di Ponderano e Rosazza che io rappresentavo;

3- che nel 2017 a Biella sul bilancio di SEAB è stata presentata un’interrogazione in Consiglio Comunale da Andrea Delmastro;

4- che in data 23/1/2018 ho formalmente richiesto, in qualità di Assessore alle Società Partecipate del Comune di Ponderano, una dettagliata serie di informazioni riguardanti la gestione societaria ricevendo una risposta oltremodo lacunosa solo due mesi dopo;

5- che, conseguentemente, il Comune di Ponderano, con Elena Chiorino Sindaco, è stato il primo Ente a richiedere nell’aprile del 2018 la convocazione dell’Organismo di Controllo Analogo;

6- che nel 2018 a Palazzo Oropa sulla vicenda è stata presentata altra interrogazione in Consiglio Comunale da Livia Caldesi;

7- che il 18 aprile 2018, proprio dalle pagine del giornale su cui scrive, veniva illustrata la situazione preoccupante in cui versava la Società e gli scenari drammatici che si prospettavano da Livia Caldesi (Consigliere Comunale di Biella), Filippo Baù (Consigliere Provinciale), Davide Zappalà (Segretario Provinciale) e dal sottoscritto (Assessore alle Società Partecipate e all’Ambiente del Comune di Ponderano);

8- che nel marzo del 2019 è stata organizzata da Fratelli d’Italia una manifestazione presso l’Azienda in Via Candelo per denunciare le responsabilità del Presidente Marampon e dell’Assessore Presa;

9- che è stato il Sindaco del Comune di Rosazza, Francesca Delmastro, a richiedere la convocazione di una nuova riunione dell’Organismo di Controllo contestando poi con veemenza le comunicazioni inesatte ed evanescenti del Presidente Marampon;

10- la vivace corrispondenza (ospitata dagli organi di informazione locali) che ho intrecciato con la Federazione provinciale del PD nella primavera scorsa sulla gestione della SEAB (e non solo);

11- che ancora lo scorso giugno nel corso del primo Consiglio Comunale di Biella di questa legislatura nel mio intervento (da alcuni censurato perché ritenuto irrituale) ho chiesto conto ai rappresentanti in Aula del Partito Democratico dell’operato irresponsabile del Presidente Marampon che proprio in quelle ore entrava a far parte del direttivo provinciale del partito;

12- che, ancora, gli ultimi interventi di Francesca Delmastro e di Livia Caldesi che, per quanto recenti, hanno comunque preceduto la presa di coscienza collettiva del problema.

Ovviamente, se occorresse, potrei anche circostanziare le “interessanti” risposte e le curiose reazioni del Presidente Marampon e dei diversi destinatari di ogni singolo intervento. Interventi, dei quali potrei illustrare ogni dettaglio avendoli seguiti tutti personalmente, che non si possono ignorare o dimenticare perché rappresentano la dimostrazione - piaccia o meno a qualcuno - che la storia recente di SEAB poteva essere assai diversa".