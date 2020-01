Da 7 generazioni la Farmacia Rolando di Vigliano si occupa della salute dei cittadini FOTO

Professionalità e dedizione: due caratteristiche che hanno portato la dottoressa Rolando Nicoletta a dedicarsi a questa professione nell'attuale sede farmaceutica di via Milano a Vigliano Biellese, in un ambiente spazioso in cui si possono trovare una gamma sempre più vasta di prodotti, oltre che un team di professionisti qualificati, capaci di porre in primo piano la persona, con le sue problematiche, per proporre le soluzioni più adatte a favorire il completo benessere dei cittadini.

L’attuale farmacia ha una lunga storia alle sue spalle: presente sul territorio sin dal 1781, appena un secolo dopo – nel 1883 – vede la nascita di una “dinastia” di farmacisti, che per 7 generazioni ha esercitato questa professione con passione e competenza. Dal 1999, la Dottoressa Nicoletta Rolando, subentrata nella conduzione della farmacia al padre Nicola - che ne è stato il titolare dal 1945 - assieme alle due figlie, Elena e Luisa, ha portato avanti questa tradizione familiare, dedicandosi ad offrire servizi al cittadino nel quale si collocano, accanto ai farmaci, una serie di prodotti e servizi per la salute, la bellezza e l'igiene della persona.

La Farmacia Rolando di Vigliano Biellese, disposta su una superficie di circa 200 mq, offre una gamma completa di servizi per la prevenzione e la cura di disturbi e patologie, tra cui possiamo trovare:

Holter Cardiaco (elettrogramma non invasivo);

Autodiagnostica (test di auto-analisi del sangue) – Glicemia, colesterolo totale, colesterolo hdl, colesterolo ldl, trigliceridi, acido urico, gamma gt, transaminasi alt/gpt, transaminasi alt/got, PT;

Misurazione della Pressione arteriosa;

Holter Pressorio o “monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa”;

Noleggio di ausiliari sanitari;

Misurazione pressione intraoculare;

Prenotazione visite specialistiche;

Elettrocardiogramma;

Pesata dei bambini (gratuita).

Nel laboratorio della farmacia si effettuano anche preparazioni galeniche, in grado di offrire un'ampia gamma di preparazioni officinali e magistrali di alta qualità per la cura delle più diverse patologie, anche per gli amici a 4 zampe. Farmacia Rolando effettua il servizio gratuito di consegna di farmaci anche a domicilio.

Per maggiori informazioni: 015 510211 – info@farmaciarolando.com farmarolando@libero.it Via Milano 119, Vigliano B.se (BI) - 13856