Città Studi Biella presenta il catalogo formazione continua individuale 2019/21: aperte le iscrizioni

La formazione professionale ha assunto un’importanza strategica nel mondo produttivo, se da un lato va incontro ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende, dall’altro risponde alle esigenze dei giovani e dei lavoratori di mantenersi aggiornati di fronte ai continui cambiamenti del mercato. Nell’ambito della Formazione Continua Individuale, il cosiddetto “lifelonglearning”, che dovrebbe accompagnare un individuo nel corso dell’intera vita, Città Studi propone il nuovo catalogo corsi per l’anno 2019/2021. L’offerta si articola in 14 percorsi didattici, suddivisi in cinque differenti aree tematiche, e concepiti come corsi di aggiornamento con orario serale e pre/serale. Sono rivolti a lavoratori pubblici e privati che desiderano implementare le proprie conoscenze e ad aziende che necessitano di aggiornare o riqualificare le competenze dei propri dipendenti.

I corsi sono approvati e finanziati dalla Regione Piemonte, attraverso il Fondo Sociale Europeo, tramite l’erogazione di voucher che possono coprire fino al 70% del costo del corso, sino ad esaurimento dei fondi disponibili. L’area linguistica propone percorsi da 60 ore ciascuno e prevede tutti i livelli di lingua inglese (dal principiante all’avanzato) e il livello elementare di lingua tedesca. L’area organizzativo-gestionale propone: Elementi di social media marketing-advance, per conoscere strumenti efficaci di promozione e comunicazione online (30 ore) ed Elementi di blogging e web copywriting (30 ore) utile ad acquisire competenze per scrivere contenuti di qualità per un buon posizionamento in rete.

L’area tecnologica, invece, è rappresentata dal corso Conduttore generatori di vapore – II grado (90 ore), finalizzato a fornire la preparazione necessaria per ottenere l’abilitazione professionale. A chi opera in campo informatico il catalogo propone l’innovativo corso di Tecniche di User Experience Design nel mondo reale e digitale (125 ore), l'UX Designer interpreta le informazioni circa il comportamento degli utenti e contesto, legge i fenomeni e i trend, combinandoli con gli obiettivi aziendali, per generare esperienze che soddisfino e superino le aspettative degli utenti. In ambito alimentare, il settore della ristorazione è rappresentato da tre corsi: Tecniche cucina base (50 ore) per imparare a realizzare diverse portate, dall’antipasto al dolce e Tecniche pasticceria da ristorazione (50 ore) per apprendere come padroneggiare la pasticceria salata, secca e al cucchiaio.

Inoltre è previsto anche il corso in Tecniche di cucina avanzata (50 ore). Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la formazione professionale di Città Studi, in Corso G. Pella 10, telefonando al numero 015 8551111, scrivendo all’indirizzo mail: formazione@cittastudi.org, o consultare all’opposita pagina al sito www.cittastudi.org