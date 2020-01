Al Cai Biella la presentazione del progetto "Vie normali Valle D'Aosta"

Andrea Greci e Federico Rossetti, giovedì 16 gennaio 2020, saranno a Biella per presentare il loro progetto "Vie Normali Valle d’Aosta": 1226 vette, 8 volumi per la collana più completa sulla valle d’aosta. I due alpinisti e scrittori saliranno e descriveranno l’itinerario più semplice per raggiungere la cima di tutte le montagne valdostane. Appuntamento alle 21 all’auditorium del lanificio Maurizio Sella (via Corradino Sella 6). Seguirà la presentazione del programma 2020 del gruppo escursionistico.