Vittorie e sconfitte per le giovanili targate Dynamic Sport-In Sport

Una vittoria e un ko per la Dynamic Sport-In Sport nel primo concentramento regionale dell'under 13. La squadra di Mirko Remorini e Luca Casanova ha battuto 17-4 Novara, cedendo nel secondo match 6-16 contro il forte Torino 81. In vasca per la Dynamic: Nicolò Corrente, Emanuele Monteleone, Vittorio Simoncelli, Riccardo Mosca, Riccardo Raise, Ettore Ciaravino, Tommaso Germinetti, Stefano Raise, Pietro Damiano, Pietro Remorini, Alessandro Scelfo, Giona Damiano, Vittorio Todaro, Augusto Bolla, Alessandro Ibotti.

Terza vittoria in altrettante partite per l'under 18 In Sport-Dynamic Sport nel campionato pallanuoto Italia. La squadra di Paolo Musso e Mattia Paluan ha battuto 13-4 il team di Lecco del Barzanò. In vasca per Biella: Matteo Peraldo, Andrea Blotto (5 gol), Matteo Fantin (1 gol), Sofia Doda, Leonardo Vezzù (2 gol), Nicola Perotto, Andrea Chiorboli (2 gol), Pietro Germinetti (1 gol), Lorenzo imarisio, Filippo Multari, John Kevin Casoli, Remo Marfisi (capitano, 2 gol). Dirigente: Alberto Blotto.