Basket femminile, inaspettata sconfitta per bonprix Bfb a Chieri. 58-54 il finale

Inizia con una sconfitta questo 2020 per la bonprix BFB. In casa di Chieri rimedia una sconfitta inaspettata visti i valori in campo, con il risultato finale di 58 a 54. Le torinesi viaggiano nella parte bassa della classifica, mentre Biella voleva approfittare della sconfitta di Beinasco per puntare al terzo posto. Grande assente il coach biellese Marco Cardano, costretto a letto dall'influenza, sostituito per l'occasione dal suo vice Alessandro Toso.

Partita equilibrata, giocata punto a punto con Chieri che ha tentato di allungare nel terzo periodo. Non è bastato il cuore biellese per completare la rimonta nel quarto finale.La sconfitta risulta essere abbastanza indolore. Se da una parte c'è il rammarico di non aver approfittato della sconfitta altrettanto inaspettata della Beinaschese per portarsi a due punti e tentare l'aggancio la prossima settimana nello scontro diretto, anche Moncalieri, a pari punti di Biella, è uscito sconfitto.

Pertanto la classifica resta immutata e la prima squadra del Basket Femminile Biellese conclude il girone d'andata al quarto posto, confermando la posizione di fine scorso campionato, nonostante il livello competitivo aumentato. Inoltre c'è stata, durante questa prima metà stagione, l'impressione di aver lasciato per strada qualche punto alla portata che lascia ben sperare per il girone di ritorno.

BEA CHIERI - BONPRIX BFB: 58 - 54

Bfb: Tua, Celleghin, Guzzon, Trucano 14, Tombolato 6, Ramella 8, Lambo 2, Gandini 12, Barbagallo 6, Dovana 2, Ricino 4, Rosso ne. All. Toso.