Lavori e uno sguardo al turismo, Corradino annuncia: “A Biella investimenti per 8,4 milioni”

“Per il 2020 l’amministrazione di Biella effettuerà investimenti pari a 8,4 milioni di euro”. Ad annunciarlo il sindaco di Biella Claudio Corradino, nel corso della conferenza stampa di sabato, che ha visto la partecipazione degli esponenti eletti tra le fila del Carroccio: la deputata Cristina Patelli, il consigliere regionale e segretario provinciale Michele Mosca e l’assessore regionale Chiara Caucino. Tutti loro hanno riportato ciò che è stato fatto nell’anno appena trascorso ed esposto i principali obiettivi dei prossimi mesi.

In particolare per la città di Biella, fondi in arrivo “con proprie risorse finanziarie e il programma por-Fesr – specifica il primo cittadino – Ci sono cantieri risalenti al 2019 da sbloccare e concludere, come l’avvio dei lavori per la nascita del nuovo dormitorio e l’inaugurazione del campo in erba sintetica in corso 53° Fanteria”. Numerosi gli interventi in programma: per bocca dell’ex sindaco di Cossato, 300mila euro andranno per il primo lotto di lavori sugli assi stradali di via Pietro Micca e via La Marmora; 800mila sempre per Pietro Micca e strade limitrofe e per asfaltature di altri tratti; 480mila per il consolidamento del Torrente Oropa; 40mila euro iniziali per rivedere l’accesso del Bellone al borgo storico del Piazzo. “In ottica scuole, sono in arrivo 850mila euro – spiega Corradino – per la scuola media Salvemini e i fondi finali per portare alla riapertura della ludoteca del Villaggio La Marmora. Altri 800mila per l’impiantistica sportiva e riqualificazioni per Palazzo Ferrero, Museo del Territorio e Teatro Sociale”.

Uno sguardo rivolto al futuro ma anche al recente passato, dopo l’insediamento a Palazzo Oropa nel giugno scorso. “Sono stati mesi di rodaggio e tutti hanno risposto in maniera egregia – analizza Corradino – Iniziamo il nuovo anno consci di dover risolvere una serie di criticità accumulate nel tempo come i continui disservizi dell’ex funicolare e le vicende che hanno riguardato il Tempio Crematorio. In entrambi i casi abbiamo deciso di avviare alcune consulenze di carattere legale e mi auguro di riuscire a giungere ad una soluzione per il bene della collettività nel più breve tempo possibile”.

Particolare attenzione anche agli uffici comunali (“È in atto una riorganizzazione profonda, a partire dai quadri dirigenziali”) e al turismo “da incentivare con politiche mirate. Ad esempio, con la tassa di soggiorno diffonderemo in tutta Italia le nostre bellezze e potenzialità cercando di attrarre sempre più persone nel Biellese. Oropa 2020 sarà un banco di prova importante per questo territorio”. Infine, sulla vicenda Seab Corradino ha spiegato che sono al vaglio soluzioni e interventi “per il bene dell’azienda e dei suoi dipendenti. Ma ci deve essere totale condivisione da tutte le forze politiche e dai sindaci”.