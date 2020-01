Animali e ambiente, imminente apertura di un tavolo di confronto permanente in Regione

Il Tavolo Animali & Ambiente rende nota l’imminente apertura di un tavolo di confronto permanente presso l’Ufficio di Presidenza della Regione Piemonte. Questo a seguito dell’incontro a fine dicembre con il presidente Alberto Cirio.

"E’ stato un incontro costruttivo - spiegano - in cui Cirio ha mostrato disponibilità a valutare le richieste delle associazioni, accogliendone subito due".

Il Tavolo ha presentato il documento programmatico inerente i temi sulla tutela degli animali e dell’ambiente, sottoponendogli alcune richieste come inizio di collaborazione.

Oltre all'istituzione di un Tavolo di confronto permanente, indicativamente a cadenza bimestrale, i membri chiedono di essere "consultati sui provvedimenti in materia di ambiente e animali in modo tale da evitare i soliti ricorsi al Tar quando ormai le decisioni sono state già prese".

Inoltre, si richiede di "valutare positivamente le proposte sulle strategie da adottare per il controllo dei cinghiali, iniziando fin da subito a revocare l’utilizzo dei cani".

Cirio, in quell'occasione, ha dichiarato che non è intenzione della sua presidenza mettere mano all'attuale legge sulla caccia.

"In linea generale - concludono -, si è parlato anche di organizzare eventi e progetti per sensibilizzare i cittadini, ad iniziare da quelli più giovani, al rispetto verso gli animali in quanto esseri senzienti".