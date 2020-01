I vantaggi e le regole del dropshipping

Gestisci un sito di dropshipping e desideri aggiungere all'offerta articoli di qualità relativi al settore della cosmesi? Benissimo, allora è arrivato il momento di testare i prodotti Just online, cosmetici naturali a base di estratti vegetali ed oli essenziali, ideali per il benessere della persona e per l'igiene della casa. Prima di proporre un determinato articolo ai propri clienti, è bene testarlo personalmente oppure affidarsi a marchi di provata esperienza ed affidabilità: ne beneficeranno la descrizione dell'articolo, ma soprattutto l'offerta. È impossibile pensare di poter costruire il proprio business su prodotti di dubbia qualità!

Cos'è il dropshipping e perché sta prendendo piede tanto rapidamente?



Cominciamo dal principio. Nonostante sia una forma di business sempre più gettonata, non tutti ne conoscono le peculiarità e i vantaggi. Il dropshipping è una formula di commercio online che consente di vendere articoli senza possederli fisicamente. Di conseguenza, non presuppone la gestione del magazzino, ma è sufficiente inoltrare gli ordini ricevuti al proprio fornitore, il quale provvederà autonomamente alla spedizione del pacco al cliente finale. In sostanza, chi gestisce un negozio online di dropshipping acquista soltanto ciò che ha già venduto e non deve provvedere alla spedizione del prodotto: a questo penserà il proprio fornitore in maniera anonima. Insomma, stiamo parlando di un metodo trasparente, rapido e snello, attraverso il quale alienare ogni genere di articolo, a patto che questo sia in linea con le esigenze e le richieste del proprio target di pubblico. Negli ultimi tempi, il dropshipping sta rapidamente prendendo piede anche nel nostro Paese, nonostante l'endemico ritardo rispetto ad altre nazioni europee. Sono ancora poche, infatti, le aziende che propongono questo servizio ma, soprattutto, sono rari i fornitori seri. Questi ultimi sono fondamentali, in quanto per fare dropshipping e trarne profitto, è fondamentale limare il più possibile le spese. Va ricordato, infatti, che le percentuali di guadagno sono piuttosto basse (nel caso del dropshipping informatico si aggirano intorno al 15%). Tuttavia, se i guadagni appaiono limitati (soprattutto nel breve periodo), il rischio di fallimento è praticamente nullo. Inoltre, i canali di comunicazione seri ed efficienti garantiscono spedizioni puntuali e sistemi di e-commerce integrati, dotati di soluzioni ad hoc per la gestione del negozio.

I vantaggi del dropshipping



Quali sono i vantaggi di questa forma di business che sta pian piano prendendo piede anche in Italia? Eccoli elencati qui di seguito.

Possibilità di gestire il proprio business da qualsiasi posto: l'unica cosa che occorre è una connessione internet stabile, attraverso cui monitorare le visite e le richieste effettuate dal pubblico.

Zero spese di avvio e sviluppo dell'attività: il dropshipping non impone alcun costo iniziale. Inoltre, quando il dropshipper spedisce una richiesta d'ordine al proprio fornitore (insieme al denaro necessario a comprare il prodotto richiesto dal cliente finale), quest'ultimo ha già pagato, ragion per cui non è necessario anticipare nulla di tasca propria.

Opportunità di acquisto infinite: sempre facendo attenzione alla qualità dei prodotti selezionati, è possibile affidarsi a intermediari affidabili ed economici, che consentono di aggiungere al proprio shop online prodotti a basso costo. Qualche esempio calzante? Gli articoli proposti da Just o dal colosso cinese AliExpress!

Opportunità di vendita infinite: non dovendo gestire la merce all'interno del proprio magazzino, è possibile proporre qualsiasi cosa.

Le regole per il successo



Naturalmente, non è sufficiente avviare uno shop per ottenere buoni profitti. Esistono, infatti, alcuni step da rispettare per raggiungere il successo.