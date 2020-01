Dal Nord Ovest - Omicidio-suicidio, marito uccide moglie con balestra e poi si toglie la vita

Dramma nella serata di ieri, lunedì 13 gennaio, in Val di Susa. Ad Avigliana i carabinieri sono intervenuti in un appartamento in via Pietra Piana 7, dove marito e moglie sono stati trovati morti in casa, poco prima dell’ora di cena.

Si è trattato di un omicidio-suicidio. I militari hanno rinvenuto i cadaveri di un 54enne italiano, incensurato e in cura presso un centro di igiene mentale e la moglie 48enne. Probabilmente, l'uomo ha colpito alla testa la donna con un badile e poi le ha sparato con una freccia di una balestra che deteneva nell'abitazione. Dopo di che, il 54enne si è tolto la vita, sparandosi in faccia una freccia della balestra.