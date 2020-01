Un lungo corteo di amici, sindaci e alpini e amici per l'ultimo saluto a Orazio Scanzio

Cordoglio e profonda commozione per i funerali di Orazio Scanzio, scomparso domenica sera all'età di 72 anni. Un lungo e composto corteo funebre è partito questa mattina dalla sua abitazione di Candelo e ha attraversato le vie del paese in silenzio fino alla chiesa parrocchiale di San Pietro. A prendere parte alle esequie funebri dell'ex presidente della Provincia di Biella una marea di sindaci in fascia tricolore, esponenti politici di tutti i partiti, cittadini, amici, familiari e tantissime penne nere con il cappello. Svettano i gonfaloni di Biella, Candelo, Provincia e della Regione Piemonte.