Muore la centenaria Mattea Caldana

Lutto a Candelo e a Vigliano Biellese per la morte della centenaria Mattea Caldana. Il funerale si è svolto a Vigliano lo scorso sabato, 11 gennaio, dove risiedeva da tempo. La pensionata era nota anche a Candelo, dove tutti la ricordano per lo studio fotografico che gestiva col marito Mario Andreasi in via Mazzini, fin dagli anni '50. Un punto di riferimento per molti cittadini candelesi e biellesi.

Segnata da giovane da un grave lutto (la morte della madre a soli 14 anni), tutti in paese la ricordano come una donna indipendente e capace in ogni attività a cui si è avvicinata, dimostrando di credere sempre nel valore delle donne e crescendo le sue figlie nel rispetto e nei valori della famiglia.

“Ha visto la guerra e la rinascita del nostro paese, arrivando a Candelo insieme a Mario e dando vita a una famiglia la cui forza, diceva è di restare uniti – ricorda con affetto il sindaco Paolo Gelone - Quando entravi nel suo negozio era sempre solare ed aveva una buona parola per tutti. Se ne è andata dopo 100 anni, in un’ attimo, festeggiando con la sua famiglia pochi giorni prima l’inizio del nuovo anno.Ciao Mattea, riposa in pace”.