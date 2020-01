Domenico Scigliano e Gianluca Slanzi sono i due nuovi ufficiali in forza all'Arma di Biella

Domenico Scigliano e Gianluca Slanzi sono i due nuovi ufficiali dell'Arma in servizio al comando provinciale di via Rosselli a Biella. Il sottotenente Scigliano, 54 anni, carabiniere dal 1987, ha prestato servizio nelle caserme di in particolare in Lombardia e Emilia Romagna, prima come militare a Cremona poi come sotto ufficiale comandante di stazione a Parma e Reggio Emilia. Dal 1999 al 2015 ha svolto incarichi al centro telematico di Torino e poi fino al 2019 come capo. Ha svolto diverse missioni all'estero tra cui Eritrea, Cisgiordania e Kosovo. Arriva alla caserma provinciale di Biella a dirigere, con doppio incarico, la sezione operativa del Norm e in sede vacante la compagnia radiomobile.

Gianluca Slanzi, 51 anni, già in forza da anni al comando di Biella, dopo la missione a Gibuti, dove ha ricoperto il ruolo di comandante della polizia militare, è tornato in via Rosselli mantenendo l'incarico di comandante del nucleo informativo. Slanzi si è arruolato carabiniere anche lui nel 1987, prima a Verona poi come sotto ufficiale nel Biellese a Sordevolo, Mongrando, Biella, ricoprendo mansioni al nucleo investigativo di Biella. Insomma, esperienza e disponibilità al servizio dei cittadini. Appassionato di corsa e trail, ha partecipato concludendo "finisher" il Tor Des Geants 2018 ed è da sempre tesserato per la La Vetta Running. A entrambi i nuovi ufficiali, la nostra redazione augura buon lavoro nel Biellese.