Biella, 51enne ritrovata senza vita nella sua abitazione in via XX Settembre

Alle 13 di oggi 14 gennaio, non rispondeva al campanello e alcune persone preoccupate hanno allertato i soccorsi. Una squadra dei vigili del fuoco una volta entrata nell'appartamento di via XX Settembre a Biella ha fatto la macabra scoperta. Susj De Toffoli di 51 anni è stata ritrovata senza vita.

Sono accorsi immediatamente i sanitari del 118 oltre ai carabinieri ma per la donna purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Una prima ipotesi porterebbe ad una morte per cause naturali. Sarà il magistrato di turno a dare il nullaosta e consegnare la salma alla famiglia per le esequie.