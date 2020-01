I nonni si raccontano agli alunni di Sandigliano FOTO

Al via a Sandigliano l'iniziativa “I nonni raccontano”. Un progetto del Comune che ha coinvolto le classi della scuola primaria del paese, svoltosi prima della pausa natalizia. Gli alunni ed alcuni nonni volontari si sono incontrati creando bei momenti di gioco, curiosità e magia.

E così i nonni si sono presentati e hanno incuriosito i bambini spiegando i giochi di allora, dalla più classica “Settimana” a “Che bello il mio anello”, dall’intramontabile “Salto della corda” a “L’elastico” e via via tutti i gli altri parte della loro infanzia, sia dentro che fuori dall’edificio scolastico. E seppure un po arrugginiti si sono anche viste delle prodezze atletiche quasi degne delle “farfalle” della nazionale di ginnastica artistica!! Fin da subito i bambini si sono dimostrati interessati, tipico del loro essere curiosi, attenti e vogliosi di mettersi immediatamente a giocare.

Oltre ai giochi hanno incuriosito parecchio i racconti che gli ospiti hanno fatto riguardo la vita “ai me temp”, come spesso citato, e di come era differente la vita quotidiana, in primis ovviamente nell’ambiente scolastico o nel tragitto per raggiungerla. La conclusione è stata un fiume di domande che hanno fatto viaggiare l’infinita fantasia dei bambini. Sicuramente ora cercheranno un pochino meno i famosi giochi elettronici.