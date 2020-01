Soggiorni marini per anziani a Bellaria - Igea Marina

Insieme a Valdengo, Pettinengo, Bioglio, Piatto e Ternengo, il Comune di Vigliano Biellese propone ai cittadini della terza età un soggiorno marino a Bellaria - Igea Marina, dal 6 al 20 giugno 2020 (14 giorni), in hotel tre stelle, al prezzo complessivo di € 750,00 (compresi trasferimenti in pullman GT, pensione completa, servizio spiaggia, serate danzanti e feste in albergo, animazione e assistenza turistica, escluso supplemento singola).

Le prenotazioni sono aperte presso il Comue di Valdengo, telefono 015 881852, da lunedì a venerdì dalle 10,00 alle 13,00, cui sarà possibile chiedere le informazioni ulteriori rispetto alla locandina qui pubblicata.Gli interessati sono invitati a prenotare con tempestività; l'iscrizione dovrà essere completa con il pagamento dell'acconto pari a € 300,00.

Analogamente, è già previsto anche un soggiorno termale e marino a Margherita di Savoia, dal 3 al 12 ottobre (10 giorni), al prezzo di € 1.050,00 (con viaggio aereo).