Fisioterapia a Biella: Lo specialista dott. Aldo Bloise racconta il suo lavoro

Fisioterapista con specializzazione in osteopatia: il dott. Aldo Bloise si occupa ormai da anni di prevenzione, cura e riabilitazione di pazienti affetti da patologie e disfunzioni congenite o acquisite in ambito muscolo-scheletrico, neurologico e viscerale, acquisendo nuove competenze e aggiornando le specializzazioni attraverso tecniche avanguardistiche.

Tra le offerte e i trattamenti troviamo la terapia osteopatica, fisica, manuale, manipolativa e posturale, al fine di ripristinare le abilità perdute come il movimento e l’autonomia, con particolare attenzione al benessere fisico, psicologico ed emozionale del paziente.

Ma di cosa si tratta nello specifico?

“La Fisioterapia è una branca della medicina che ha lo scopo di restituire piena funzionalità a parti lese o malate compromesse da patologie di varia natura, come ad esempio la cervico brachialgia, il dolore muscolare e articolare, la fibromialgia, le contratture, i dolori cervicali e quelli a livello lombare, limitando quindi l’assunzione di farmaci” spiega il Dott. Bloise, cercando di raccontare in maniera semplicistica il vasto campo di cui si occupa. “L’osteopatia, invece, ha come obiettivo la concentrazione sul paziente. Il complesso sistema di muscoli, ossa e nervi che compongono l’essere umano può essere condizionato da situazioni emotive e ambientali, scaturendo problematiche legate alla cervicalgia, la sciatalgia, l’artrosi, il dolore articolare, disturbi ginecologici e digestivi, fino ad una semplice emicrania, o alla stanchezza cronica,e via discorrendo. Questo tipo di patologie possono però trovare rimedio grazie a questo approccio medico,che si concentra sulla salute della persona invece che sulla malattia”.

“Per i problemi legati alla scorretta postura - aggiunge il dott. Bloise - che possono generare problematiche quali mal di schiena, contratture, dolori cervicali, stanchezza cronica e problemi muscolari e articolari, la posturologia può aiutare a rieducare il paziente a mantenere una corretta posizione: grazie a test specifici, prove e a diverse discipline, si può ripristinare una posizione corretta”.

L’ONDA D’URTO COME CURA PER LA SPINA CALCANEARE SECONDO L’ESPERTO

La spina calcaneare (detto anche “Sperone calcaneare”) è uno sperone osseo benigno che si sviluppa nella parte posteriore o inferiore del tallone (calcagno) che causa un’infiammazione con conseguente deposito disali di calcio.

Viene spesso associata alla fascite plantare o a problematiche al tendine d'Achille, ed è la possibile conseguenza di: lesioni a carico di un tendine o un muscolo del piede, stiramenti eccessivi della fascia plantare oppure strappi ripetuti del periostio del calcagno.

Il sintomo più caratteristico della spina calcaneare è il dolore al piede, anche se alcuni soggetti sono asintomatici, cioè non provano alcun tipo di dolore derivato da questa patologia.

La terapia a Onde d’Urto aiuta ad eliminare l’accumulo di sali di calcio e a rigenerare in un secondo momento il tendine di intersezione. Questa è un’ottima alternativa all’intervento chirurgico (che spesso non dà risultati soddisfacenti).

TARIFFARIO:

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Cinesiterapia segmentaria € 30,00

Terapie Manuali, Miofasciali e Tecniche Osteopatiche € 30,00

Riabilitazione Neuromotoria € 30,00

Riabilitazione Respiratoria € 30,00

Riabilitazione Cardiologica € 30,00

Riabilitazione Viscerale € 20,00

Riabilitazione Vestibolare delle Vertigini € 30,00

Riabilitazione dell’Atm e delle turbe posturali € 25,00

Taping Neuromuscolare (materiale + applicazione) € 10,00

Bendaggio funzionale € 30,00

Rieducazione Posturale individuale € 30,00

Massaggio Sportivo € 30,00

MASSOTERAPIA

Massoterapia distrettuale € 25,00

Linfodrenaggio Manuale € 40,00

Massoterapia Reflessogena € 35,00

Ultrasuoni € 25,00

TERAPIE FISICHE E STRUMENTALI

Elettroterapia Antalgica € 10,00

Elettroterapia di Stimolazione € 10,00 (ionoforesi, tens, galvanica, diadinamica, interferenziali)

Tecar Terpia € 25,00

Onde d’urto € 30,00

Laser € 25,00

PROMOZIONE:

1 pacchetto Tecar Terapia di 8 sedute ad € 200,00

1 pacchetto Onde d’Urto di 5 sedute ad € 100,00

