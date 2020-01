Pronto Soccorso: "Siamo numeri trattati con arroganza, impotenti davanti al disprezzo per i pazienti" un lettore ci scrive

Egregio Direttore,

il 10 Gennaio alle 12,30, abbiamo chiamato il 118 per la nonna di mia moglie, anziana di 95 anni, che è stata portata al Pronto Soccorso di Ponderano. Siamo basiti per il trattamento subito: l"anziana donna, con problemi cognitivi gravi che non riconosce la famiglia, molte volte urla o fa cose senza rendersi conto e non cammina, sembrava in fin di vita ma il cuore batteva ancora. Non arrivava ossigeno al cervello.

Dopo sei ore circa sotto osservazione la dottoressa la dimette. Quando abbiamo chiesto se potevamo portarla a casa con un'ambulanza la dottoressa ha risposto con arroganza "PRENDETEVELA IN BRACCIO E VE LA PORTATE A CASA IN MACCHINA TANTO E' VECCHIA E PESA 30 KG".

Ma siamo diventati pazzi? La nonna non era in condizioni di viaggiare in macchina... abbiamo litigato sentendoci disprezzati e impotenti ma i miei suoceri l'hanno presa in braccio e con fatica portata in macchina.

Arrivati a casa l"hanno cambiata per metterla nel letto ed hanno scoperto che al Pronto Soccorso si sono dimenticati di togliere l'ago dal braccio e i vari elettrodi nel petto. VERGOGNOSO IL TRATTAMENTO E LA POCA PROFESSIONALITA'. Chiediamo spiegazioni e chiarimenti all'ASL"