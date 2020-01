Un Gol nel tuo Cuore: distribuiti già quasi 1000 biglietti

E’ conto alla rovescia per l’arrivo in città della Nazionale Italiana Artisti tv. L’evento “Un gol nel tuo cuore” è in programma questo sabato (18 gennaio) tra le mura del palasport di via Pajetta. Dopo gli annunci del mimo Simone Barbato, dell’ex calciatore oggi allenatore Maurizio Ganz e dei ragazzi di “Che fatica la vita da bomber”, hanno confermato nelle ultime ore la loro presenza lo storico inviato di Striscia la Notizia Capitan Ventosa, l’attore e opinionista Ugo Conti e le due calciatrici Valentina Giacinti e Vale Bergamaschi reduci dall’avventura con la maglia azzurra ai Mondiali di calcio femminili 2019.

Al momento le associazioni che hanno ufficialmente aderito all’iniziativa e hanno iniziato la distribuzione dei biglietti sono A.I.B. Biella Orso e i club sportivi La Biellese, Virtus Volley, Biella Rugby e Chiavazzese. Nelle prossime ore verranno chiusi i contatti con altre associazioni del territorio. Sono già stati distribuiti quasi un migliaio di tagliandi.

Al Palazzetto dello sport di via Pajetta (dalle 14), andrà in scena un Torneo triangolare di calcio a cinque, un vero e proprio show per intrattenere famiglie, bambini e i tanti appassionati. Sul campo in programma sfide tra la Nazionale Artisti Tv, le Vecchie Glorie della Biellese 1902 e uno speciale Team di Aziende Sponsor amiche e sostenitrici dell'evento, ma anche avvincenti match tra squadre del territorio delle categorie giovanili.

Iniziativa universalmente riconosciuta e dall'alto impatto mediatico, “Un Gol nel Tuo Cuore” punta da molti anni a dare eco alle tante Associazioni di volontariato attive sul territorio, da Nord a Sud, permettendo loro di promuovere le proprie attività solidali. Così sarà anche a Biella: l'incasso derivante dai 2.500 biglietti disponibili sarà interamente devoluto in beneficenza alle importanti cause delle associazioni no profit orgoglio del territorio biellese.

L’evento vede la co-organizzazione della Città di Biella insieme alla Nazionale Italiana Artisti Tv, La Biellese e Milo4.