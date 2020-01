Pietro Micca e Scacchi Club Valle Mosso insieme per un corso di scacchi

La Pietro Micca e Scacchi Club Valle Mosso hanno il piacere di comunicare che, nell’ambito di un percorso di collaborazione tra le due società iniziato già da qualche anno, viene ora proposto un corso di scacchi rivolto, senza limiti di età, alla vasta platea dei Soci e dei loro familiari della principale società sportiva biellese che vogliano scoprire un gioco avvincente ed altamente competitivo. Il corso è aperto anche ai non Soci.

È provato come il gioco degli scacchi sia di aiuto nello sviluppo della concentrazione, della capacità decisionale, della memorizzazione e della creatività, nonché, grazie al non secondario aspetto agonistico, al miglioramento della prontezza di riflessi, dell’autocontrollo e del proprio senso pratico. Ciò in quanto, durante una partita di scacchi, il giocatore si trova ad essere da solo contro il proprio avversario, confrontandosi con una posizione sulla scacchiera in costante mutamento, dove le decisioni che assumerà nel muovere dei pezzi avranno degli effetti immediati sull’andamento dell’incontro che non sempre, ahimè, potrebbero essere quelli sperati. Particolari benefici sono stati inoltre dimostrati, grazie a specifiche ricerche universitarie, nell’apprendimento di diverse materie scolastiche quali, ad esempio, la matematica.

Queste caratteristiche, secondo il Consiglio Direttivo della Pietro Micca, potrebbero essere utili anche ad atleti di altre discipline sportive; da qui è nata l’idea di collaborare con lo Scacchi Club Valle Mosso per proporre il corso, decisione che il Presidente del sodalizio scacchistico Bruno Norbiato ha accolto con entusiasmo, onorato di poter unire le forze con una società che porta alto il nome di Biella al di fuori della provincia, cosa che – nell’ambiente scacchistico – è riuscita anche al circolo valmossese. Il corso sarà tenuto da istruttori iscritti all’albo della Federazione Scacchistica Italiana; le lezioni si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 a partire dal 1° febbraio 2020 e fino al 4 aprile 2020 (10 lezioni) presso la Sede dell’A.P.D. Pietro Micca in via Monte Mucrone, 3 – Biella.

Per informazioni è possibile visitare i siti internet delle due associazioni (www.pietromicca.it e www.scacchiclubvallemosso.org) oppure contattare il numero 339/8297601 (Ercole).