A Bielmonte seconda giornata di selezione per il Trofeo Alpe Cimbra, ex Topolino

Anche ieri giornata fredda ma limpida e pista gara preparata perfettamente da Giampiero Orleoni di Icemont per lo slalom gigante Trofeo Lauretana e Ermenegildo Zegna, organizzato dallo sci club Oasi Zegna Bielmonte, valido come selezione regionale della categoria ragazzi per il trofeo Alpe Cimbra (ex trofeo Topolino).

Organizzazione perfetta, grazie alla collaborazione di tutti, che ha consentito ai 156 atleti provenienti da tutto il Piemonte di disputare sulla pista Moncerchio la gara in tempi da record. Allo scoccare di mezzogiorno si procedeva con la premiazione con la signora Daniela Laurella in rappresentanza di Lauretana e Claudio Ravetto, allenatore fra gli altri dell’atleta di coppa del mondo Alex Vinatzer, e Giampiero Orleoni per il gruppo E.Zegna.

Manche unica di Slalom Gigante per la categoria Ragazzi. Nella maschile ha vinto Edoardo Simonelli (Sci Club Les Arnauds) in 41” e con un punteggio di 95/100, precedendo per 62/100 Leo Josh Catalano dell’Equipe Limone e per 91/100 Pietro Mazzoleni del Mondolè Ski Team. Nei primi dieci anche Pietro Casartelli (Sestriere), Giacomo Fernando Rej (Sestriere), Federico Massimilla (Mondolè Ski Team), Lorenzo Cuzzupè (Equipe Pragelato), Mattia Faure Caire (Sauze d’Oulx), Matteo Giacomo Togno (Claviere) e Giulio Giacomo Landolina (Sportinia).

Lara Colturi del Golden Team Ceccarelli torna a vincere dopo l'oro del sabato sempre sulle piste di Bielmonte, chiude in 42”, con 83/100 di vantaggio su Marta D’Angelo dello Sci Club Sestriere e con 85/10 su Alice Anese, anche lei del Sestriere. Nelle prime dieci troviamo anche Anita Ochrymowicz (Sauze d'Oulx), Elisa Graziano (Ala di Stura), Lucia Gillian Ranieri (Sci Club Limone), Martina Ivanov (Golden Team Ceccarelli), Isabella Alloero (Claviere), Maddalena Tosello (Snowteam Limone) e Francesca Busso (Sestriere).