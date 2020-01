Venerdì prossimo verranno benedetti gli animali domestici al Piazzo, da Don Gianni Panigoni, in occasione della festività di Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio Abate è infatti considerato il Santo patrono degli animali domestici.

L'appuntamento è per venerdì 17 gennaio alle 18 nella chiesa di San Giacomo, al Piazzo. Chi non potrà essere accompagnato dal proprio animale domestico potrà portare con sè una sua foto per ricevere ugualmente la benedizione.