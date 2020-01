Su Nuraghe Film, riflessioni su servitù militari e bambini in guerra

Sabato scorso, a Biella, nelle sale del “Punto Cagliari”, si è svolto il quarto appuntamento di Su Nuraghe Film; in cartellone la proiezione di due opere selezionate dalla Cineteca di Bologna nell’ambito della rassegna Visioni sarde 2019.

Durante la serata sono stati proiettati due brevi cortometraggi che parlano di attualità del presente; il primo “The Wash” (la lavatrice), venti minuti intensi, opera di Tommaso Mannoni, presenta un inedito aspetto delle servitù militari presenti in Sardegna con gravi conseguenze per ambiente, abitanti e animali, compresi i soldati che stazionano e operano nei poligoni durante le esercitazioni.

Il secondo, “Warlords” (signori della guerra), è un cortometraggio ancora più breve: in soli cinque minuti il regista Francesco Pirisi mette al centro due bambini (il primo dall'Africa sub-sahariana, il secondo dalla Siria), che affrontano la guerra che distrugge senza pietà i rispettivi paesi. Per cercare di sopravvivere, l'uno combattere in una milizia para-militare, l’altro fugge dalle bombe che distruggono e uccidono.Le due presentazioni, affidate a Roberto Pilloni e supportata da amici e familiari con esposizione di simpatici cartelli, ha permesso di aprire riflessioni ancor più attualizzate alla luce delle recenti cronache internazionali.

Madrina della serata, Caterina che ha preparato e offerto la torta di “su cumbidu”.