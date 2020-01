Mongrando: A San Rocco la presentazione del libro "Le cascine tra l'Oremo e l'Elvo"

"Le cascine tra l'Oremo e l'Elvo" di Enrica Mossone verrà presentato al pubblico venerdì 17 gennaio, alle 21, nel Salone Parrocchiale della Chiesa di San Rocco in Mongrando. L’opera è una approfondita analisi del paesaggio rurale e naturale di una zona ben nota del paesaggio biellese, compresa tra i corsi dei due torrenti Oremo ed Elvo. Prende avvio da quella che attualmente è l’area di Città Studi, alla periferia ovest di Biella, ed arriva fino agli inizi di Borriana, attraverso Occhieppo Inferiore e Mongrando. L’attenzione si concentra sulle principali costruzioni agricole, vale a dire, nell’ordine, le cascine Oremo di Sopra, Oremo di Sotto, Ressia, Bozzola, La Palazzina, Cravetti, Minazia e infine Saniolo.

Di queste viene ricostruita la storia (in alcuni casi si parte dal XVI secolo) e l’attuale utilizzo, che in alcuni casi è passato da forme tradizionali ancora in uso ad altri interessanti tentativi di innovazione e sperimentazione. L’indagine si sofferma poi su aspetti di carattere più strettamente etnografico, quindi sulle tradizioni, in particolare il legame con la religiosità popolare, sui rapporti di proprietà e non mancano gli aspetti più strettamente legati all’ambiente e all’ecologia: nella zona è infatti in via di consolidamento il progetto della cosiddetta Spina Verde, una riserva naturale propugnata dalle amministrazioni locali.