"Futuro minato. I Balcani: una guerra senza fine" in mostra allo Spazio Cultura della Fondazione CRB

Aprirà il 20 gennaio allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella la mostra “Futuro minato. I Balcani: una guerra senza fine”, che ha come obiettivo quello di aiutare a ricordare gli effetti della guerra nel lungo periodo, quando i trattati di pace sono stati sanciti da anni e si è spenta l’attenzione su territori che restano colpiti e feriti.

Fino al 7 Febbraio la Caritas diocesana di Biella, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio, promuove dunque la mostra fotografica di Rocco Rarandelli che di queste tematiche si è occupato con passione e competenza restituendo un quadro di grande impatto del problema.

“Futuro Minato” – Stefano Zucchi, Direttore della Caritas diocesana, introduce così le fotografie – “con i venti di guerra globale che ci circondano in questo inizio di nuovo anno tra Iran, Medio Oriente e Libia, sentiamo il bisogno di riflettere e vedere attraverso l’occhio sensibile del fotografo quali sono le conseguenze delle guerre nel lungo periodo per aiutarci a intraprendere percorsi di pace tra i popoli e tra persone anche nel nostro quotidiano”.

Nel mondo migliaia di persone infatti continuano a morire a causa degli ordigni esplosivi, in particolare mine antipersona. Il 90% sono civili, donne, anziani e bambini. Durante le guerre degli anni Novanta, mine e bombe a grappolo furono massicciamente impiegate in Bosnia ed Erzegovina e in Kosovo. Una larga parte di queste non sono state ancora rimosse, condizionando l’utilizzo di intere aree e provocando vittime e feriti.

Le armi di distruzione di massa, in particolare quelle atomiche, altro non generano che un ingannevole senso di sicurezza e non possono costituire la base della pacifica convivenza fra i membri della famiglia umana. Il monito di Papa Francesco al convegno del 2017 per un mondo libero dalle armi e per un disarmo integrale, ci ricorda che in effetti gli ordigni moderni hanno tutti lo scopo di distruggere e colpire in maniera indistinta, non certo di mirare in maniera “intelligente” i soli obiettivi militari: le mine antiuomo, le bombe a grappolo, le munizioni all’uranio impoverito, le bombe atomiche, tutte le diverse tipologie di armi chimiche e batteriologiche, fino alla recente MOAB, la “madre di tutte le bombe”.

Sul tema si è espresso così Mons. Pero Sudar, Vescovo a Sarajevo: “se le mine rappresentano fisicamente un problema, di fatto è la società stessa ad essere minata. Ci vorrà più tempo per “sminare” la nostra società che per togliere fisicamente gli ordigni, mezzi fisici di separazione tra le persone». Gli effetti di lungo periodo degli armamenti, uniti alla mancata eliminazione nell’area balcanica della “psicosi bellica”, devono farci mantenere alta la guardia e l’impegno a costruire percorsi di riconciliazione.

“Ritengo molto importante che in questo particolare momento storico la Fondazione si faccia promotrice di un messaggio di pace attraverso questa bella iniziativa per la quale ringraziamo Caritas – spiega il Presidente Franco Ferraris ­– ritengo infatti che la cultura e la riflessone siano un importante antidoto per cercare di porre un argine allo spirito distruttivo di tutte le guerre”.

La mostra, allestita da una volontaria della Caritas di Biella attualmente a Sarajevo con i Corpi Civili di Pace Europei, sarà visitabile gratuitamente presso lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in Via Garibaldi 14 a Biella dal Lunedì al Venerdì 10:30-12:30 e 16:00-17:30. Le scuole e i gruppi sono i benvenuti e per loro l’apertura potrà essere concordata anche in altri orari.

Per maggiori informazioni: spazio.cultura@fondazionecrbiella.it - 015 099.18.68