Tollegno, pensionato trovato morto nel cortile di casa

A rinvenire il corpo senza vita di Franco Mosca, 75 anni di Tollegno via Gramsci, è stato, oggi pomeriggio 13 gennaio, un amico vicino di casa allertato da alcuni operai che dal tetto di un'abitazione vicina hanno notato l'uomo. L'uomo, che viveva solo, era riverso a terra e immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Al villaggio Filature sono giunte tre pattuglie della squadra volante oltre ai sanitari dell'ambulanza del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

In seguito la zona è stata bindellata dai nastri della polizia mentre, dopo il nullaosta del magistrato, il corpo è stato trasportato all'obitorio. Nella giornata di domani verrà eseguita un'accurata ispezione sul corpo da parte del medico legale. La prima ipotesi degli investigatori sembrerebbe escludere l'omicidio nonostante l'elevata quantità di sangue trovata vicino al cadavere. Molto credibile che il Mosca sia deceduto, già nella giornata di domenica 12 gennaio, per cause naturali.