Politica biellese in lutto per la morte di Orazio Scanzio, moltissimi i messaggi di cordoglio

La scomparsa di Orazio Scanzio (leggi qui) ha gettato nello sconforto tutta la politica biellese. Molti, in queste ore, hanno deciso di condividere sulle proprie pagine social il loro personale ricordo dell'ex presidente della Provincia di Biella. Numerosi gli attestati di stima e affetto. La corona sarà questa sera, lunedì 13 gennaio, alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Pietro, a Candelo. Il funerale si terrà domani mattina, martedì 14 gennaio, alle 10, nella stessa chiesa.

Questi alcuni dei messaggi postati.

Mariella Biollino: “Una notizia tristissima. Orazio Scanzio, presidente della provincia, una persona speciale, un candelese doc, ci ha lasciati.Ho avuto l'onore di collaborare con lui in Provincia .Riposa in pace.Un abbraccio forte a Carole e alle figlie”.

Paolo Gelone: ”Ciao Presidente, galantuomo della politica, rispettoso, sempre attento e mai sopra le righe. Ti sei impegnato per la nostra comunità e per il territorio biellese con stile e caparbietà. Oggi Candelo perde un grande amico ed un pezzo di storia. Ti saluto caro Orazio ricordandoti in quest’ultima giornata trascorsa insieme a Savona con gli amici Alpini nel mese di ottobre. Sentite condoglianze alla famiglia”.

Alpini Candelo: “È andato avanti il nostro socio alpino Orazio Scanzio . Qui in foto pochi mesi fa in quel di Savona in occasione del raduno del primo raggruppamento. Lo ricordiamo anche come Presidente della provincia di Biella che volle fortemente gemellare la Provincia con la Brigata Alpina Tuarinense. Ciao Orazio !!!”.

Paolo Maggia: “Una persona per bene, un politico con stile e atteggiamento sempre garbati. Un onore averti conosciuto Orazio. Riposa in Pace”.

Roberto Pella: “Grazie Orazio per tutto quello che hai fatto come uomo e come Presidente della Provincia di Biella. È’ stato un onore per me essere stato 10 anni con te nella veste di consigliere e di Presidente del Consiglio Provinciale. Ti abbraccio ....ci mancherai. Condoglianze Carol”.

Michele Mosca: “Quando ci incontravamo parlavamo spesso di automobili che era una passione che ci accomunava, mi spiace davvero tanto, ciao Orazio!”.

Claudio Corradino: “Il sindaco e la giunta comunale si stringono attorno alla famiglia dell'amico Orazio che ci ha così improvvisamente lasciati. Ricordando la figura di amministratore, porgono sentite condoglianze”.

Nicoletta Favero: “Sei una bella persona ed un buon amico con cui discutevo spesso e non solo di politica. Insieme e vicini ancora alla cena di Natale dagli Alpini ed in tante occasioni istituzionali e conviviali con la tua Carolle che abbraccio forte forte. Partecipo al dolore dei tuoi familiari”.

Dino Gentile: “Ciao Orazio. Questa sera porto lo sguardo verso il Mucrone e lo rivedo illuminato come nel Natale 2003, allorché il monte simbolo del territorio biellese divenne una cartolina d’augurio visibile dalle risaie. Oggi pomeriggio, passeggiando sul Tracciolino verso Andrate, ti ho pensato leggendo su un cartello stradale: “Arrivederci - Provincia di Biella gemellata con la Brigata Alpina Taurinense”, un sodalizio che nacque come espressione del tuo cuore alpino. Presidente della Provincia di Biella, in testa alla classifica di popolarità, sempre tra la gente, anche nei giorni del nubifragio che devastò la Valle Cervo: tu con gli stivaloni di gomma a dirigere i soccorsi. Orazio, tanti anni di attività politica e di sincera amicizia. In quest’ultimo periodo abbiamo condiviso un percorso di rinnovato impegno in favore della gente e anche in questa occasione è stato un privilegio averti vicino”.